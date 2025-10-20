PRI ve difícil que Acción Nacional gane elecciones solo y sin aliados

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque dicen respetar las decisiones del PAN, los líderes del PRI dejaron claro que la oposición no tiene futuro si se divide rumbo a los próximos comicios.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, fue tajante:

“Si no hay una alianza fuerte, le estaríamos dando ventaja a Morena. Cada quien que asuma su responsabilidad. Nosotros somos aliancistas”, advirtió en entrevista.

Añorve recordó que las alianzas “son circunstanciales” y que en México ya han funcionado, como en Durango, donde el bloque PRI-PAN desplazó a Morena al tercer lugar. Pero también advirtió que cuando cada quien camina por su lado —como en Veracruz— el resultado es incierto.

Por su parte, Mario Zamora, vicecoordinador del PRI en San Lázaro, fue más directo:

“Es muy difícil que un solo partido le gane a Morena. Divide y vencerás sigue siendo la estrategia del poder”.

Zamora acusó que actualmente “no se viven condiciones democráticas normales”, y que romper la alianza opositora sería “hacerle la tarea fácil” al partido en el poder.

Ambos coincidieron en que el PRI sigue abierto a una coalición con el PAN rumbo a 2027, pese a los rumores de ruptura, y que incluso en Estados como Sinaloa, Sonora y Nuevo León, hay estructuras listas para volver a unir fuerzas.

El mensaje entre líneas fue claro: Si el PAN decide competir solo, estaría entregándole a Morena la ventaja en bandeja de plata.