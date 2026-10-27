De Mayra San Román a Rubí Pacheco: los contratos del INE reportados con proveedoras electorales cuestionadas

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CHETUMAL.– Empresas señaladas en investigaciones nacionales por posibles conflictos de interés y simulación de competencia también obtuvieron contratos millonarios del Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), algunos durante la presidencia de Rubí Pacheco Pérez. Entre las operaciones figura una adjudicación directa a Corporativo Zeg en 2024 cuyo monto y justificación específica permanecen pendientes de esclarecer.

Las contrataciones conocidas y reportadas de otra de esas compañías, Cajas Graf, superarían los 56 millones de pesos entre 2021 y 2025. Sin embargo, dos importes correspondientes a 2021 requieren cotejo con los expedientes originales, y el total no incluye la adjudicación otorgada a Zeg.

Ambas empresas fueron identificadas por investigaciones periodísticas como parte de un grupo relacionado con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas. El primero ha sido señalado por su presunta cercanía con Guadalupe Taddei Zavala, ahora expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

Los antecedentes en Quintana Roo abarcan distintas administraciones. En 2021, Cajas Graf obtuvo los procedimientos IEQROO/LPN/008/2021, por 10 millones 899 mil 871.33 pesos, e IEQROO/PIR/016/2021, por 345 mil 994.13 pesos, este último mediante invitación restringida. Ambos montos permanecen sujetos a verificación documental.

En 2022, la compañía recibió un contrato por 29 millones 802 mil 439.28 pesos para elaborar y suministrar materiales de simulacro y de la jornada electoral del 5 de junio, cuando se renovaron la gubernatura y las diputaciones locales.

La Licitación Pública Nacional IEQROO/LPN/007/2022 se realizó durante la presidencia de Mayra San Román Carrillo Medina, antes de que Taddei asumiera la conducción del INE en abril de 2023. Los tres procedimientos sumarían 41 millones 48 mil 304.74 pesos, sujetos a la corroboración de los importes de 2021.

Un documento oficial del 14 de marzo de 2022 registró la participación de Cajas Graf, Corporativo Zeg y Formas Finas y Materiales en la junta de aclaraciones de un mismo procedimiento. Estuvieron representadas por Fernando Edgardo Hermosillo Contreras, Jesús Octavio García González y María Margarita Carranza Sordo, respectivamente.

Contralínea identificó en noviembre de 2023 a los hermanos Hernández Casillas como propietarios de Cajas Graf y Corporativo Zeg. La participación de empresas relacionadas no demuestra por sí misma simulación de competencia, aunque constituye un antecedente relevante frente a los señalamientos sobre posibles prácticas de colusión entre proveedores electorales.

La relación contractual continuó bajo la presidencia de Rubí Pacheco Pérez, quien asumió el 3 de noviembre de 2022, en sustitución de Mayra San Román, tras ser designada por el Consejo General del INE para el periodo 2022-2029.

Según la página 135 de la Memoria del Proceso Electoral Local 2024, el 25 de marzo de ese año se adjudicó directamente a Corporativo Zeg el suministro de materiales para las elecciones de ayuntamientos y diputaciones locales.

El Consejo General facultó a la Dirección de Administración para efectuar la compra conforme al artículo 32 de su reglamento. La adquisición incluyó 2 mil 600 urnas para ayuntamientos, igual cantidad para diputaciones y 2 mil 600 canceles, además de cajas para paquetes electorales, etiquetas en braille, bases para urnas y otros insumos.

La documentación consultada no permitió establecer cuánto se pagó a Zeg ni las razones específicas que justificaron recurrir a la adjudicación directa.

En 2025, Cajas Graf obtuvo otro contrato por aproximadamente 15 millones de pesos para materiales de la elección judicial, según una investigación de Grupo Animal publicada el 27 de octubre. Con esa operación, los montos conocidos y reportados superarían los 56 millones de pesos.

Los cuestionamientos locales no comenzaron con la controversia nacional que derivó en la renuncia de Taddei. En marzo de 2024, Víctor Améndola Avilés, representante perredista ante el organismo electoral de Campeche, denunció presuntas irregularidades en compras del IEQROO.

La denuncia, difundida por Noticaribe, mencionó a Cajas Graf, Corporativo Zeg y Formas Finas, y cuestionó la administración del instituto. Esas acusaciones no constituyen una determinación de responsabilidad administrativa o penal.

En el ámbito nacional, La Jornada identificó en una investigación publicada el 26 de octubre al menos 49 contratos por aproximadamente mil 450 millones de pesos, otorgados entre 2018 y 2025 por el INE y organismos electorales locales a empresas relacionadas con José Alfredo Hernández Casillas.

El Financiero reportó la participación de Corporativo Zeg en 36 procedimientos de contratación en 14 entidades. Las investigaciones también mencionaron a TOL Producciones por una contratación federal cercana a 197 millones de pesos para materiales de la elección judicial de 2025, aunque no se ha acreditado documentalmente que recibiera contratos del IEQROO.

Entre los vínculos señalados aparecen Jonathan Navarrete Torres, anteriormente adscrito a la Presidencia del INE e identificado como apoderado legal de Zeg, y Jesús Octavio García González, representante de esa compañía que posteriormente encabezó la Dirección Ejecutiva de Administración del organismo nacional.

La Auditoría Superior de la Federación anunció el 23 de octubre una investigación de oficio sobre posibles conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos en contrataciones del INE y organismos electorales locales. El Órgano Interno de Control del INE también reportó investigaciones sobre contratos y declaraciones de intereses.

Antes de renunciar, Taddei negó favorecer a contratistas y aseguró que la Presidencia del INE no tenía proveedores favoritos. Hasta ahora, las investigaciones no han establecido responsabilidades definitivas por las contrataciones del IEQROO descritas; el importe completo de las operaciones y la eventual existencia de conflictos de interés permanecen pendientes de esclarecimiento.