Rafa Marín encabeza asamblea en Chetumal; llama a fortalecer la defensa de la soberanía nacional

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CHETUMAL.- Como parte de las asambleas informativas sobre la defensa de la soberanía nacional, el fundador de Morena en Quintana Roo, Rafa Marín, encabezó un encuentro con habitantes de la colonia Fovissste, en Chetumal, donde llamó a fortalecer la participación ciudadana y la unidad en torno a la independencia del país.

Durante la reunión, señaló que estos espacios tienen como objetivo informar a la población, escuchar sus inquietudes y fomentar la participación en temas relacionados con la soberanía nacional.

Marín respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la relación de México con otros países, al afirmar que la cooperación internacional debe mantenerse bajo principios de respeto y sin subordinación.

“La soberanía no pertenece a una sola persona, a un partido o a un grupo. La soberanía pertenece a todas y todos los mexicanos”, expresó ante los asistentes.

Asimismo, sostuvo que defender al país también implica proteger la cultura, las raíces, los recursos naturales y el derecho de las nuevas generaciones a vivir en una nación libre y respetada.

Durante su mensaje llamó a privilegiar el diálogo y la unidad, al considerar que la construcción de acuerdos debe prevalecer sobre la confrontación.

Al concluir la asamblea, convocó a mantener las labores de información y organización ciudadana en Quintana Roo para fortalecer la participación social en torno a la defensa de la soberanía nacional.

“Sigamos informando. Sigamos escuchando. Sigamos construyendo conciencia. Porque México no se vende. México se ama. México se respeta. Y México se defiende”, expresó.