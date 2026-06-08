Fábrica de Arte Cubano anuncia pausa temporal por sanciones de EU

Comparte esta Noticia

LA HABANA.- La Fábrica de Arte Cubano (FAC), uno de los espacios culturales más emblemáticos de Cuba, anunció el cierre temporal de sus actividades debido a dificultades operativas que atribuye al impacto del bloqueo y las restricciones impuestas por Estados Unidos.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la institución señaló que la decisión fue tomada tras enfrentar diversos obstáculos que afectan su funcionamiento cotidiano. No obstante, reiteró su compromiso de retomar su programación habitual tan pronto como las condiciones lo permitan.

El recinto, fundado por el músico cubano X Alfonso y reconocido por la revista Time entre los “100 Mejores Lugares del Mundo”, destacó que continuará trabajando para superar las dificultades actuales sin abandonar su misión cultural.

“La Fábrica de Arte Cubano siempre ha sido un espacio de creación, expresión y encuentro para artistas y público. Seguimos creyendo en el poder del arte para unir a las personas, especialmente en momentos complejos”, señaló la institución.

Aunque las actividades regulares permanecerán suspendidas, la FAC informó que abrirá sus puertas para eventos especiales que serán anunciados oportunamente a través de sus canales oficiales.

Ubicada en una antigua fábrica industrial adaptada como centro cultural, la FAC se ha consolidado como uno de los principales referentes artísticos de Cuba al reunir expresiones como música, artes visuales, cine, teatro, danza, diseño y gastronomía en un mismo espacio.

Por otra parte, autoridades cubanas rechazaron versiones difundidas en redes sociales sobre una supuesta emergencia en la Terminal de Contenedores de Mariel. Mediante un comunicado oficial, aseguraron que las operaciones portuarias continúan desarrollándose con normalidad y sin incidentes.

Las autoridades exhortaron a la población a consultar fuentes oficiales y evitar la difusión de información no confirmada que pueda generar confusión.