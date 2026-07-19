Rafa Marín, “Gino” y Ana Paty coinciden en asamblea de Morena en Carrillo Puerto

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FELIPE CARRILLO PUERTO.- Los aspirantes a la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo, Rafael Marín Mollinedo, Eugenio “Gino” Segura Vázquez y Ana Patricia Peralta de la Peña, coincidieron este sábado en una asamblea informativa de Morena realizada en esta ciudad.

Al encuentro, celebrado en el domo de la colonia Fovissste, asistieron la dirigente estatal de Morena, Johana Acosta Conrado; el presidente del Consejo Estatal, Jorge Sanén Cervantes, y el comisionado estatal del Partido del Trabajo, Gerardo Rodríguez López, además de autoridades municipales y militantes.

También participaron el presidente municipal de José María Morelos, Erick Borges Yam, y la alcaldesa de Felipe Carrillo Puerto, Maricarmen Hernández Solís, quien manifestó su interés por buscar la candidatura de Morena a la diputación federal por el Distrito 02.

Durante la asamblea, la dirigencia del partido hizo un llamado a mantener la unidad rumbo al proceso interno para definir la coordinación estatal.

Rafael Marín señaló que el objetivo del encuentro fue fortalecer la defensa de la soberanía nacional y respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum frente a lo que calificó como una campaña de desinformación.

Posteriormente, en sus redes sociales, afirmó que la transformación debe mantenerse cercana al pueblo y destacó que el liderazgo de la presidenta inspira a la militancia a continuar trabajando por un México “más justo, libre y soberano”.

Por su parte, Ana Patricia Peralta y Eugenio Segura difundieron imágenes de su participación conjunta en la asamblea y reiteraron su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, así como su compromiso de fortalecer la organización del movimiento y la defensa de la soberanía nacional.