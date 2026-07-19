Gobierno de Playa del Carmen capacita a más de 300 Vigilantes Ciudadanos

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PLAYA DEL CARMEN.- Con el compromiso de fortalecer la prevención de la violencia, la igualdad de género y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el gobierno de la presidenta municipal Estefanía Mercado puso en marcha la capacitación dirigida a más de 300 Vigilantes Ciudadanos, a través de la Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana, encabezada por Rusbel Briegel Pat Cauich, y la Unidad de Igualdad de Género, a cargo de Marbella Hernández Pérez.

Durante los meses de julio y agosto se impartirán los temas Nuevas Masculinidades y Femineidades, Lenguaje Incluyente No Sexista y Prevención de la Trata de Personas, con sesiones de una hora y media, a fin de fortalecer las capacidades de las y los participantes para promover el respeto a los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación.

Al respecto, Rusbel Pat Cauich destacó que estas acciones fortalecen la formación de las y los Vigilantes Ciudadanos, quienes por su cercanía con la población desempeñan un papel fundamental en la prevención de conductas que vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes, contribuyendo a la construcción de entornos más seguros e incluyentes.

Como parte de la capacitación, las y los participantes recibieron un reconocimiento por su compromiso con la promoción de una cultura de paz, igualdad y respeto a los derechos humanos.

Con estas acciones, el Gobierno de Playa del Carmen refrenda su compromiso de impulsar políticas públicas que promuevan la igualdad sustantiva, la prevención de la violencia y la protección de los sectores más vulnerables, fortaleciendo el bienestar y la cohesión social del municipio.