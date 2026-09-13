Conavi proyecta construir otras 400 Viviendas para el Bienestar en Chetumal

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CHETUMAL.- La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) inició la gestión de permisos para desarrollar un nuevo conjunto de aproximadamente 400 Viviendas para el Bienestar en Chetumal, proyecto que todavía deberá superar las evaluaciones administrativas y ambientales antes de comenzar su construcción.

Como parte del procedimiento, el organismo federal presentó ante la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo (SEMA) una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en modalidad ordinaria, con la finalidad de obtener la autorización correspondiente.

El proyecto se plantea en un terreno ubicado en la zona suroeste de Chetumal, sobre el antiguo camino hacia la comunidad de Santa Elena, en las inmediaciones de la calle Chacchoben.

El predio se encuentra próximo a las colonias Fovissste y Estatuto Jurídico, así como al Aeropuerto Internacional de Chetumal, en una zona donde ya existen desarrollos habitacionales e infraestructura urbana.

La evaluación ambiental permitirá determinar las condiciones del terreno, los posibles impactos derivados de la construcción y las medidas que deberán aplicarse para prevenirlos o mitigarlos.

Además de obtener las autorizaciones correspondientes, el desarrollo deberá contemplar la incorporación de servicios básicos como agua potable, drenaje y electrificación, así como la infraestructura urbana necesaria para atender a las familias que eventualmente ocupen las viviendas.

Las aproximadamente 400 casas formarían parte del programa federal Vivienda para el Bienestar, dirigido principalmente a sectores de la población con dificultades para adquirir un patrimonio mediante los esquemas tradicionales de financiamiento.

En Quintana Roo se desarrollan proyectos vinculados con esta estrategia habitacional en distintos municipios, entre ellos Benito Juárez, Tulum y Cozumel, además de la capital del estado.

De acuerdo con información previa del programa, durante el actual sexenio se contempla construir 22 mil viviendas en Quintana Roo, de las cuales 12 mil corresponderían al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y 10 mil a la Conavi.

El nuevo conjunto representaría, por tanto, una ampliación de la oferta de vivienda social prevista para Chetumal, aunque su ejecución dependerá primero de que concluya satisfactoriamente la etapa de permisos.

La presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental no implica que el proyecto ya haya recibido autorización para iniciar obras ni que las viviendas estén próximas a entregarse, sino que forma parte del procedimiento previo para determinar su viabilidad.

En caso de obtener las autorizaciones requeridas, la Conavi podrá avanzar hacia las siguientes etapas para concretar la construcción de las aproximadamente 400 viviendas proyectadas en la capital de Quintana Roo.