Hacienda informa que Grupo Salinas ya pagó casi 14 mil mdp al SAT; resto se liquidará hasta 2027

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, realiza pagos al Servicio de Administración Tributaria por un monto total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos, derivados de resoluciones judiciales relacionadas con adeudos fiscales.

En una tarjeta informativa, Hacienda señaló que los pagos se realizan “de conformidad con lo establecido en el Código Fiscal de la Federación y en cumplimiento de las resoluciones judiciales aplicables”, y precisó que el proceso de liquidación abarcará el periodo 2026-2027.

La dependencia detalló que ya ingresaron a la Tesorería de la Federación 13 mil 979 millones 904 mil 51 pesos, mientras que el resto será cubierto mediante parcialidades hasta julio de 2027.

El conflicto fiscal se originó en 2013, cuando el SAT determinó adeudos por Impuesto Sobre la Renta correspondientes al ejercicio fiscal de 2008. Posteriormente, entre 2019 y 2023, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó las resoluciones emitidas por la autoridad fiscal.

Más adelante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó de manera definitiva las impugnaciones promovidas por el conglomerado empresarial.

En diciembre pasado, el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, informó que las instancias legales se encontraban agotadas y que las empresas de Grupo Salinas debían cubrir un adeudo de 51 mil millones de pesos. Sin embargo, en enero Hacienda indicó que el monto final sería reducido a poco más de 32 mil millones de pesos conforme a mecanismos previstos en la ley y resoluciones judiciales.

El anuncio se produce en medio de una nueva confrontación pública entre el gobierno federal y TV Azteca, empresa perteneciente a Grupo Salinas.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a la población a no consumir contenidos de la televisora y acusó a la empresa y a algunos periodistas de difundir “mentiras descaradas”.

En respuesta, TV Azteca emitió un comunicado en el que calificó las declaraciones como “un intento evidente de censura y una agresión directa a la libertad de expresión y de prensa”.

Posteriormente, dirigentes y cuentas oficiales de Morena respaldaron públicamente a la mandataria.

La dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel, aseguró que el gobierno actúa con apego a la ley y sostuvo que en la llamada Cuarta Transformación “no se persigue a nadie ni se sabotea a ningún medio”.

Además, Morena y Ariadna Montiel difundieron mensajes en redes sociales recordando que TV Azteca surgió tras la privatización de Imevisión en 1993 y señalaron presuntos vínculos financieros con Raúl Salinas de Gortari.