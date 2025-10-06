Rafael Marín: resultados, lealtad y disciplina política en tiempos de definiciones

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Concentrado en la encomienda presidencial, Rafael Marín Mollinedo, al frente de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), ha consolidado a la institución como una fuente significativa de recursos para obras sociales, además de encabezar un combate a la corrupción sin precedentes en su historia. Frente a las voces que lo perfilan como el posible candidato de Morena a la gubernatura de Quintana Roo, Marín Mollinedo asegura ser respetuoso de los tiempos electorales y de las decisiones de la presidenta, pues —dice— su atención está completamente enfocada en la labor encomendada y no en temas políticos.

¿Cuál es su balance al frente de la ANAM?

“En la Agencia hemos obtenido logros importantes para la hacienda pública, actualmente llevamos 200 mil millones de pesos más que en el mismo periodo del año anterior, es una recaudación récord de aduanas más de un billón de pesos a septiembre de 2025, un crecimiento del 18% en términos reales, respecto a 2024, son recursos que se canalizarán a programas sociales, al desarrollo de infraestructura, entre otros proyectos estratégicos del gobierno federal. Se ha logrado porque hemos implementado diversos programas de ataque a la corrupción, primero hicimos una supervisión a la aduana de Espartaco que la tenemos en la Ciudad de México y encontramos que habían muchas prácticas de contrabando, los agentes metían mercancía aprovechándose de unos esquemas de promoción que teníamos para empresas maquiladoras que podían introducir materia prima de importación temporal. como eran primas, pues no pagan impuestos, como las automotrices que introducen piezas y no pagan impuestos, aprovechándose de esos esquemas, empleados de aduanas, simulaban este tipo de operaciones, para todo los que son productos chinos, principalmente calzado, ropa y textiles como importación temporal, pero nunca llegaban a una fábrica, nunca se iban a transformar simplemente venía al mercado interno de México, eso es lo que estamos combatiendo”, asegura Marín Mollinedo en entrevista exclusiva con Reporte Maya.

Los números al frente de la ANAM respaldan su gestión: la recaudación por Impuesto General de Importación (IGI) alcanzó los 124,392 millones de pesos, con un incremento de 22.21%; el Derecho de Trámite Aduanero (DTA) sumó 22,421 millones, con un alza de 9.33%; y otros ingresos aduaneros se mantuvieron estables en 8,179 millones de pesos.

Con estos resultados, Marín sostiene que la ANAM no solo garantiza un crecimiento sostenido, sino que consolida a las aduanas como un pilar fiscal del país, aportando recursos fundamentales para programas sociales e infraestructura.

El funcionario subraya que se ha privilegiado la eficiencia administrativa y la modernización tecnológica de los recintos fiscales, como instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum. Gracias a ello, México avanza hacia un modelo de aduanas modernas, seguras y transparentes, alineadas con las mejores prácticas internacionales.

Rafael Marín Mollinedo asumió nuevamente la titularidad de la ANAM en febrero de este año, un cargo que ya había desempeñado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, antes de ser designado embajador ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Su regreso ocurre en un contexto complejo, tras revelarse una red de contrabando de combustibles en la que participaron elementos del crimen organizado, personal de aduanas y exfuncionarios, provocando un millonario daño al erario.

¿Ya se terminó la corrupción en Aduanas de México? ¿Hay despidos? ¿Demandas, por estos hechos que descubrió?

“La corrupción no totalmente, seguimos atacándola, hay varias carpetas de investigación, varios mando marinos que se han detenido, hay más de 200 denuncias, 200 carpetas de investigación abiertas, por eso estamos pugnando porque se aprueben las reformas a la Ley Aduanera propuestas por la Presidenta Claudia Sheinbaum”.

(Señala que la ANAM) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) han implementado diversas acciones para combatir estas prácticas: “La reforma puede significar una Aduana más tecnificada, eficiente y transparente que incremente la competitividad en nuestro país, puede contribuir a la seguridad nacional, a impedir el tráfico ilícito y el contrabando, puede fortalecer el Estado de Derecho y la transparencia, combatiendo la corrupción, la elevación fiscal que demanda tanto la ciudadanía, como los empresarios”, afirmó.

Las cifras del combate a la corrupción son contundentes: entre enero y agosto, el SAT ha realizado 205 verificaciones que resultaron en el embargo de mercancías por 4 mil 564 millones de pesos. Además, se efectuaron 330 embargos adicionales por 7 mil 554 millones de pesos y se integraron 109 expedientes con un perjuicio estimado al fisco de 22 mil 843 millones.

Asimismo, se solicitaron 60 cancelaciones de patentes de agentes aduanales por irregularidades, se suspendieron 22 mil 352 contribuyentes del Padrón de Importadores y se pidieron 50 cancelaciones del programa IMMEX.

Marín destaca que la reforma busca cerrar espacios a la corrupción mediante una mejor definición de competencias, mecanismos de control más eficientes y la modernización de la figura del agente aduanal:

“Se busca cerrar espacios a la corrupción, el contrabando mediante la definición de competencias entre los actores de comercio exterior participantes, el establecimiento de mecanismos que permitan un mejor intercambio de información, así como ser más eficientes en la supervisión de los puntos de entrada y salida de mercancía del territorio nacional”, expresó.

El comercio exterior, añadió, representa alrededor del 75% del PIB, por lo que considera esencial una legislación moderna y alineada con los compromisos internacionales:

“La reforma representa una oportunidad para consolidar a México como un país confiable en el comercio internacional en un momento en el que la certeza jurídica y la eficiencia en las Aduanas son determinantes para traer inversión y fortalecer el desarrollo económico”, sostuvo.

En este contexto, la ANAM ha logrado detenciones de empresarios dedicados al contrabando de hidrocarburos, funcionarios públicos y altos mandos de la Marina, entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, vinculado con el decomiso de más de diez millones de litros de combustible en Tamaulipas.

“Constantemente están despidiendo a servidores públicos en Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Tijuana, Ciudad Juárez, en todos lados, es de fama que en las aduanas siempre ha existido la corrupción; muchos de los funcionarios que se fueron, despedimos o que se les iniciaron carpetas de investigación, desmantelaron el sistema de cómputo, se llevaron las claves de acceso a los equipos, pero lo fuimos solucionando, es una lucha diaria, estamos entregando resultados en ese aspecto”, afirma.

La primera vez que estuvo al frente de la ANAM ¿No detectó esa corrupción?

“Si la detectamos pero no dio tiempo de actuar, me fui muy pronto como Embajador, pero ya con el conocimiento que adquirí en esos 6 meses, entrando empezamos a darle duro, decomisamos como 40 contenedores con mercancía con trámites ilegales, e iniciamos una batalla frontal y los resultados están a la vista”.

¿Que le dice al respecto la presidenta Claudia Sheinbaum?

“Desde que me invitó a colaborar, le expliqué claramente el panorama de cómo estaba los esquemas establecidos del contrabando de todo tipo y le aseguré que incrementaría los ingresos aduaneros, que iniciaríamos un combate sin precedente a la corrupción, pensaba entregarle más recaudación de lo que llevamos, pero ahí vamos a cerrar el año con muy buenos números, la presidenta está muy contenta por los logros y el trabajo que estamos haciendo en Aduanas”.

¿Lo han amenazado ante los decomisos de huachicol y contenedores?

“No, a pesar de los golpes que estamos dando diariamente, no he recibido amenazas”.

¿Cómo es su relación personal con la Presidenta?

“Muy buena, hemos trabajado juntos desde el departamento del Distrito Federal, caminamos con Andrés Manuel López Obrador, hicimos muchos trabajos en conjunto como funcionarios; formamos parte del Movimiento desde su inicio, en el PRD, en el Gobierno Legítimo, en la conformación de Morena, trabajamos con las bases para lograr el triunfo de la Presidencia con Andrés y luego trabaje para el su campaña, llevamos una muy buena relación de trabajo y de lucha para consolidar la Cuarta Transformación”, subraya.

¿Que representa Rafael Marín Mollinedo al interior de Morena?

“Fui Consejero cuando se fundó Morena, fui el primer presidente en el estado de Quintana Roo, inicié este movimiento desde en el 2006 cuando Andrés me nombró Coordinador General para la campaña presidencial en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, Era empresario y amigo de Andrés y el me jaló a la política, fui candidato a diputado por Teapa, Tabasco en 1988 por el Frente Democrático y Andrés fue candidato a la Presidencia; luego fundamos el PRD y fui el primer Secretario de Finanzas del PRD en Tabasco y Andrés el primer presidente del PRD. Las cosas estaban muy difíciles y me regresé a Quintana Roo donde había iniciado una empresa con un amigo en la venta de plátano. En 1990 me establecí de lleno en Quintana Roo con mi negocio de la venta de plátano, frutas y verduras, crecimos mucho y seguimos operando desde esa fecha, gracias a Dios me ha ido muy bien, le debo todo lo que tengo a este estado”.

Marín recuerda con detalle su trayectoria política: “En el 2000 cuando gana Andrés la Jefatura de Gobierno me invita a colaborar, estuve con él 5 años, en octubre del 2005 renuncié para venir a coordinar la campaña presidencial en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, somos fundadores del Movimiento, toda mi vida política fue a lado de él y hay una relación cercana. Rocío (Beltrán, la primera esposa de AMLO), se hizo novia de Andrés, era mi amiga, mi hermana, de ahí lo conozco, platicamos, nos identificamos y hasta el día de hoy sigo en la consolidación de Morena, soy fundador de este movimiento en el estado”.

¿Cómo ve a Morena en Quintana Roo actualmente?

“Es una pregunta difícil”?

¿Porqué Don Rafa?

“Porqué siento que como ahora no hay campaña, no hay candidaturas lo veo como que está en un ‘stand by’ el partido, hay gente que se siente que no han sido considerados, ganamos el Gobierno federal, ganamos las presidencias municipales, el Gobierno del estado y no veo a la gente de Morena en la administración pública, algo no está bien”.

Ante esas observaciones ¿Considera usted que Morena necesita aliados para poder triunfar en las campañas del 2027?

“Para triunfar no. Pero nos hace falta para el Congreso, para lograr mayorías, uno de nuestros aliados siempre es el PT. Esos siempre han estado con nosotros, el Verde es según su conveniencia, estuvieron con el PRI, luego con el PAN y ahora están con nosotros, pero no puedo hablar mal de los aliados, nacionalmente la política es de mantener las alianzas”.

¿Se mantendría la alianza con PVEM en Quintana Roo?

“Creo que sí, no veo problemas mayores hay ahí declaraciones del Partido Verde de que quiere ir solos, pero no les alcanza”.

¿Considera usted que son sus tiempos para ser candidato a Gobernador por Morena?

“Son tiempos de la ANAM, tengo una encomienda muy importante a nivel nacional y tenemos que sacar adelante, el trabajo que estamos haciendo ahí le ayuda mucho al gobiernos para que su recaudación, luego veremos si la Presidenta nos da permiso de participar en el proceso interno, soy muy respetuoso de los tiempos políticos y electorales”.

Cada vez que Rafael Marín visita Quintana Roo genera comentarios, rumores y especulaciones sobre su futuro político.

“Pues si, son expresiones de amigos, nunca levanté la mano, nunca aspire a un puesto de elección popular, yo apoyo el movimiento del cambio por que creo en Andrés Manuel, en un México nuevo, siempre he sido un soldado del Movimiento, pero hay gente del movimiento del partido, de la sociedad civil, que me ven como una opción electoral, vamos a ver que se dice en un futuro, ahora la Agencia mi prioridad y atendiendo lo que me ordene la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Ante los comentarios públicos y del movimiento que lo ven como candidato en el 2027 ¿Ya platicó este tema con la presidenta?

“Si. Ahora, mi prioridad al 100% es la ANAM?

¿Y que le dijo la Presidenta?

“Ella tiene la última palabra”.

Fuente: Reporte Maya