Claudia Sheinbaum anuncia unificación de sistemas de salud en 2027

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de un Sistema de Salud Nacional unificado en el que estarán registrados todas las personas de México y que tiene por objetivo que las y los mexicanos puedan atenderse en el IMSS, el ISSSTE o el IMSS-Bienestar sin distinción.

En la conferencia mañanera de este lunes, la mandataria federal detalló que el Sistema de Salud Nacional puede abrir la posibilidad de que las tres instituciones de salud federales mexicanas puedan compartir los historiales médicos de las personas.

“El objetivo es generar un esquema para que a partir del 2027 una buena parte de las enfermedades ya no dependa si eres beneficiario del ISSSTE, del IMSS-Bienestar o del IMSS, y puedas atenderte en cualquiera de las instituciones de Salud Pública”, adelantó.

La jefa del Ejecutivo federal anunció que en enero de 2026 iniciará el registro para que todos los mexicanos y mexicanas se inscriban en el Sistema de Salud Nacional.

“Si son del SSSTE, si son del IMSS, si son del IMSS-Bienestar, de acuerdo con lo que cada persona diga para ver si se puede compartir su historial médico entre las tres instituciones”, detalló la mandataria.

La creación del Sistema de Salud Nacional es un proyecto que ya se ha abordado en las reuniones entre la Presidenta y los gobernadores del país, particularmente con los gobiernos estatales que forman parte del IMSS-Bienestar; 23 entidades en total.

Sheinbaum Pardo destacó que el acceso a la salud es un derecho que tiene el pueblo de México, por lo que es necesario que México tenga el mejor sistema de salud pública.

Ayer, en su informe La Transformación Avanza presentado en el Zócalo de la Ciudad de México -y con el que cerró una gira nacional de rendición de cuentas- la Presidenta destacó que antes de concluir el 2025, se inaugurarán 31 hospitales nuevos del IMSS, el Issste y el IMSS-Bienestar.