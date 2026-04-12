Rafael Marín se declara listo para proceso interno de Morena y refuerza presencia en Quintana Roo

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CHETUMAL.- Alrededor de mil 200 personas se congregaron este sábado en el antiguo almacén central del IMSS, ubicado frente al aeropuerto de la capital del estado, para participar en un encuentro con el empresario y político Rafael Marín Mollinedo, quien anunció que realizará recorridos permanentes por los municipios de Quintana Roo.

El evento superó las expectativas de asistencia, ya que los organizadores estimaban una participación de entre 500 y 600 personas. A pesar de las condiciones climáticas y de realizarse en una bodega, la afluencia fue considerable.

Durante su intervención, Marín Mollinedo adelantó que dedicará fines de semana y días festivos a visitar distintas localidades del estado, con el objetivo de mantener cercanía con la población.

El exfuncionario recordó su vínculo histórico con la entidad y su cercanía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar que en años anteriores lo acompañó en recorridos por la región.

Al encuentro asistieron actores políticos de diversas corrientes, incluidos exmilitantes de distintos partidos y figuras vinculadas a Movimiento Ciudadano, como Cindy Livier Yah May.

En su mensaje, Marín Mollinedo expresó su satisfacción por regresar a Quintana Roo tras su paso por cargos como la dirección de Aduanas y su labor diplomática en el extranjero.

Aunque aseguró que la reunión no tuvo fines proselitistas, manifestó su disposición a participar en el proceso interno de Morena para la selección de coordinadores de la defensa de la llamada Cuarta Transformación.

“Si resulto elegido, con gusto asumiré la responsabilidad”, expresó.

Finalmente, al ser cuestionado sobre su posible designación en Yucatán, indicó que se mantiene a la espera de definiciones por parte del gobierno federal.

El encuentro concluyó con un mensaje dirigido a la población de Chetumal, a quienes agradeció el respaldo y reiteró que continuará recorriendo la entidad.