Con marca “Hecho en Playa”, gobierno de Estefanía Mercado impulsa a artesanos locales

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PLAYA DEL CARMEN.- El gobierno municipal encabezado por Estefanía Mercado reiteró su compromiso con el desarrollo económico local al participar en la presentación de productos de la marca “Hecho en Playa”, iniciativa que busca fortalecer al sector artesanal.

En representación de la alcaldesa, el director de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Bellami García, destacó la importancia de generar alianzas con la iniciativa privada para ampliar las oportunidades de crecimiento para las y los artesanos de Quintana Roo.

El encuentro, realizado en el Salón Leona Vicario del Palacio Municipal, tuvo como objetivo principal identificar mecanismos de colaboración entre los integrantes del distintivo, así como con organizaciones como Fundación Genera y Fundación Cancún Center, enfocadas en el impulso productivo con enfoque social.

Durante la jornada se avanzó en la integración de una red de proveeduría directa basada en principios de comercio justo, con la finalidad de vincular a productores locales con aliados estratégicos y facilitar la comercialización de sus productos.

En el evento participaron María José Tejero, de Fundación Genera, y Cristina Inurreta, de Fundación Cancún Center, quienes coincidieron en la relevancia de fortalecer las cadenas productivas con un enfoque social y sostenible.

Asimismo, artesanas y artesanos locales presentaron sus creaciones, compartiendo el origen y significado cultural de sus piezas, lo que permitió un acercamiento directo con posibles aliados e impulsores del proyecto.

Con estas acciones, el gobierno municipal busca consolidar a “Hecho en Playa” como una plataforma que promueva el talento local, fomente el consumo responsable y contribuya al desarrollo económico de las familias en el municipio.