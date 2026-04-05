Rafael Marín se reúne con estructura rumbo a 2027 en Quintana Roo

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PLAYA DEL CARMEN.- A pocos días de dejar su cargo en la Agencia Nacional de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo sostuvo una reunión privada con simpatizantes y actores políticos de Morena en un hotel de Playa del Carmen, como parte de los preparativos rumbo al proceso interno del partido para definir al coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación.

El encuentro, que de acuerdo con organizadores reunió a cerca de 400 personas, tuvo como objetivo principal fortalecer la estructura territorial que respaldará su eventual participación en las encuestas internas de Morena, previstas a partir del 22 de junio.

Aunque públicamente se manejó como una reunión para saludar a ciudadanos, trascendió que también sirvió para afinar la organización política que lo impulsará en la contienda interna de cara a la gubernatura de Quintana Roo en 2027.

Entre los asistentes destacaron el diputado local Ricardo Velazco Rodríguez; la exdiputada Mirella Díaz, consejera estatal de Morena; el director del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Quintana Roo, Farid Rentería; y el regidor de Playa del Carmen, Orlando Muñoz.

Asimismo, participaron representantes del sector empresarial, como Lenín Amaro Betancourt, coordinador regional de la Asociación Nacional de Consejos Empresariales (ANCER), quienes expresaron su respaldo al perfil de Marín Mollinedo y su papel en el desarrollo del sureste.

De manera extraoficial, se indicó que el exfuncionario llamó a su estructura a consolidar su presencia territorial y a trabajar para obtener resultados favorables en la encuesta interna del partido, bajo los principios de la Cuarta Transformación.

Durante la reunión también surgieron críticas hacia el gobierno municipal de Playa del Carmen, encabezado por Estefanía Mercado, al considerar algunos participantes que es necesario “corregir el rumbo”.

Entre simpatizantes, prevaleció la idea de que Morena en Quintana Roo debe retomar sus principios fundacionales, ante lo que consideran una desviación del proyecto original del movimiento.

La salida de Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas ha sido interpretada como un movimiento estratégico que le permitirá incrementar su presencia política en el estado. Aunque se prevé que su próximo encargo federal tenga sede en Yucatán, la cercanía geográfica facilitaría su participación en la dinámica política local.

Cabe recordar que el propio Marín Mollinedo ha reconocido públicamente su aspiración a la candidatura de Morena al gobierno estatal, señalando que sus responsabilidades anteriores le impedían enfocarse plenamente en ese objetivo.