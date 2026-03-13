Raúl Castro encabeza conversaciones de Cuba con EU

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LA HABANA.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que las recientes conversaciones sostenidas con representantes de Estados Unidos fueron conducidas bajo la dirección del líder histórico de la revolución, Raúl Castro, y con la participación de las principales estructuras políticas y de gobierno de la isla.

El mandatario explicó que los contactos se desarrollaron con la conducción del propio Díaz-Canel en su calidad de primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente del país, además de contar con el respaldo del partido, el Estado y el gobierno cubano.

Proceso sensible en las relaciones bilaterales

Díaz-Canel subrayó que el liderazgo cubano no suele responder a especulaciones o campañas mediáticas sobre este tipo de procesos diplomáticos, debido a la sensibilidad de las negociaciones.

Indicó que se trata de un proceso complejo que requiere ser conducido con responsabilidad, ya que involucra directamente la relación bilateral entre Cuba y Estados Unidos.

“El tema se desarrolla como parte de un proceso muy sensible que se conduce con seriedad y responsabilidad, porque afecta los vínculos bilaterales entre las dos naciones y demanda enormes esfuerzos para encontrar soluciones y crear espacios de entendimiento”, señaló.

Búsqueda de diálogo y reciprocidad

El presidente cubano añadió que las conversaciones se realizan bajo principios de reciprocidad y respeto al derecho internacional, con el objetivo de reducir la confrontación entre ambos países.

Recordó que en momentos de tensión entre La Habana y Washington han surgido intermediarios y canales informales que permiten abrir espacios de diálogo, situación que —dijo— también ocurre en la actual coyuntura.

“Siempre que hemos tenido momentos tensos con el gobierno de Estados Unidos han aparecido personas o instituciones que facilitan canales de diálogo. En este momento de extrema tensión también han surgido esas posibilidades”, expresó.