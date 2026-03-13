Sheinbaum respalda a Cuba y apuesta por diálogo con EU

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MANZANILLO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su respaldo al diálogo entre Cuba y Estados Unidos para resolver sus diferencias bilaterales y reiteró que el gobierno mexicano promoverá siempre la paz y la vía diplomática.

Durante su conferencia matutina realizada en Manzanillo, Colima, la mandataria afirmó que el pueblo cubano enfrenta una situación injusta debido al bloqueo económico que se mantiene desde hace décadas.

“Siempre México va a promover la paz y el diálogo diplomático, y en particular frente a esta injusticia que se ha cometido desde hace muchos años contra el pueblo de Cuba por el bloqueo que ha generado diversas problemáticas”, señaló.

México mantendrá apoyo humanitario

La jefa del Ejecutivo federal subrayó que México continuará brindando apoyo al pueblo cubano, tanto por razones humanitarias como por principios establecidos en la Constitución mexicana.

Explicó que el país mantiene su política exterior basada en la autodeterminación de los pueblos y la solidaridad internacional en la búsqueda de la paz.

“México va a seguir apoyando por todas las vías al pueblo cubano, no solamente por ayuda humanitaria, sino también porque nuestra Constitución establece la autodeterminación de los pueblos y la ayuda solidaria”, afirmó.

Envíos de ayuda y comercio

La presidenta indicó que México ha enviado tres cargamentos de ayuda humanitaria a Cuba en barcos de la Secretaría de Marina.

Sobre la posibilidad de retomar el envío de petróleo a la isla, ante advertencias de sanciones económicas por parte de Estados Unidos, Sheinbaum señaló que su gobierno explora distintas alternativas para apoyar a Cuba, incluso mediante esquemas comerciales.

Agradecimiento del gobierno cubano

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció recientemente el respaldo brindado por México durante la crisis energética que enfrenta la isla, la cual —según ha señalado— se ha agravado por presiones del gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump.

Ante ese reconocimiento, Sheinbaum reiteró el compromiso de México de mantener su apoyo al país caribeño frente a las dificultades derivadas del bloqueo económico.