Reabrirá INAH la Zona Arqueológica de Muyil este 10 de febrero

FELIPE CARRILLO PUERTO.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) anunció la reapertura de la Zona Arqueológica de Muyil, ubicada dentro de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, el próximo martes 10 de febrero a las 10:30 horas.

De acuerdo con la información difundida por el INAH, al acto acudirán la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa; autoridades del instituto, del municipio de Felipe Carrillo Puerto y representantes del ejido Chunyaxché.

La reapertura ocurre tras más de un año de trabajos de remodelación, durante los cuales se realizó un importante hallazgo arqueológico: un temazcal de época prehispánica que contenía una copa de cerámica con la representación de un dios maya y, en su interior, un collar completo con pectoral de conchas marinas labradas y remates de jade.

El INAH destacó que Muyil es uno de los asentamientos mayas más antiguos de la costa del Caribe mexicano, con ocupación continua desde el Preclásico tardío (300 a.C.) hasta el Posclásico tardío. Su arquitectura presenta influencias del estilo Petén y su ubicación lo convirtió en un punto estratégico de las rutas comerciales mayas.

El sitio se localiza dentro de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an y permite a los visitantes recorrer plataformas, templos y sacbés en un entorno natural único.

La Zona Arqueológica de Muyil se encuentra a 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Tulum y de la estación del Tren Maya, sobre la carretera Reforma Agraria–Puerto Juárez, en el kilómetro 200, dentro del ejido Chunyaxché, municipio de Felipe Carrillo Puerto.