Anuncian cierres viales por desfiles del Carnaval de Chetumal 2026

CHETUMAL.- Con el arranque del Carnaval de Chetumal 2026 este 12 de febrero, autoridades municipales dieron a conocer el operativo de movilidad que se aplicará durante los desfiles, los cuales iniciarán el viernes 13 y se extenderán por cinco días.

El derrotero comenzará frente al restaurante Chiles, en la intersección de Guadalupe e Isla Contoy, para recorrer el Boulevard Bahía y concluir en la Explanada de la Bandera, sede principal de los espectáculos y actividades artísticas.

Para garantizar la seguridad de participantes y asistentes, del 13 al 17 de febrero, de 16:00 a 22:00 horas, permanecerá cerrado el tránsito vehicular en el Boulevard Bahía y en las calles aledañas que conectan con esta vialidad.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a tomar previsiones, utilizar rutas alternas y atender las indicaciones de los elementos de tránsito, a fin de evitar congestionamientos durante los festejos.