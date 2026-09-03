Sheinbaum lamenta asesinato de Jonathan Meléndez y su familia; confirma personas detenidas

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que hay personas detenidas por el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo, su esposa embarazada y su hija, ocurrido en el Estado de México.

Durante su conferencia matutina de este jueves 3 de septiembre, la mandataria calificó el multihomicidio como un hecho “muy triste, lamentable” y señaló que tuvo conocimiento del caso desde el miércoles.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada a la Presidenta, las autoridades ya cuentan con una línea de investigación sobre el posible origen del ataque, que estaría relacionado con una disputa entre la familia de las víctimas y otra familia.

Sheinbaum indicó que parte de esos datos ya fueron dados a conocer públicamente, aunque las investigaciones continúan para determinar las circunstancias y responsabilidades en torno al crimen.

La mandataria evitó profundizar en los detalles de la indagatoria y reiteró que existen personas detenidas por estos hechos.

Además, informó que el Gobierno del Estado de México brinda acompañamiento a los familiares de las víctimas y que la administración federal participa en estas acciones a través de la Secretaría de Gobernación.

“Se está apoyando a las familias por parte del Gobierno del Estado de México y lo que podamos hacer desde Secretaría de Gobernación”, indicó.

Sheinbaum insistió en que existen avances en las investigaciones, aunque corresponderá a las autoridades encargadas del caso esclarecer el móvil y determinar la responsabilidad de las personas detenidas.

El asesinato de Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo, junto con su esposa embarazada y su hija, provocó reacciones entre seguidores del músico y de la agrupación.