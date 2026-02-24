Reaparece el “Niño Verde”: Se reúne con Sheinbaum para revisar reforma electoral

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Representantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) acudieron este lunes a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y conocer los detalles de la propuesta de reforma electoral que el Ejecutivo federal prevé enviar esta semana al Congreso de la Unión, en busca de consolidar acuerdos dentro de la coalición oficialista.

A su llegada al recinto, el legislador Jorge Emilio González Martínez señaló que desconocía el contenido final de la iniciativa. Explicó que asistió en representación del coordinador de los senadores del Verde, Manuel Velasco Coello, y que su participación sería únicamente para escuchar los planteamientos del Ejecutivo.

“Vamos a oír, no conocemos la versión final y yo vengo sólo a recibir… de aquí me voy a ver a Manuel Velasco y ya le platicaré”, declaró brevemente.

Participantes del encuentro confirmaron que existe un acuerdo preliminar entre el PVEM y aliados legislativos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para avanzar en el proceso de reforma del sistema electoral. Sin embargo, dirigentes del Verde reconocieron no tener claridad sobre a qué cámara será enviada primero la iniciativa ni sobre sus alcances específicos, por lo que fijarán postura una vez que conozcan el documento formal.

La reunión ocurre en medio de negociaciones más amplias dentro de la coalición oficialista —que también incluye al Partido del Trabajo (PT)— con el objetivo de asegurar la mayoría calificada necesaria para aprobar cambios constitucionales en materia electoral.

En paralelo, fuerzas de oposición y sectores del propio oficialismo han pedido que la discusión se desarrolle con apertura y respeto a la pluralidad. Entre los puntos que aún generan debate se encuentran la representación proporcional y el financiamiento público a los partidos.

Analistas prevén que la eventual aprobación de la reforma electoral será un proceso político complejo y determinante rumbo a las elecciones federales de 2027, dado que cualquier modificación constitucional requiere el respaldo de un amplio espectro de fuerzas en ambas cámaras del Congreso.