Rechaza la Corte aplazar litigios fiscales de firmas de Salinas Pliego

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó ayer la petición de Elektra y TV Azteca, empresas propiedad de Ricardo Salinas Pliego, de aplazar los litigios que tienen en materia fiscal.

Dichas empresas advirtieron que hay una petición al gobierno federal, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para ajustar los montos de los créditos fiscales que tienen pendientes.

Por ello, pidieron a la SCJN no dictar sentencia en siete casos relacionados con créditos fiscales por más de 33 mil 400 millones de pesos.

Arguyeron que si el SAT ajusta el monto, no habría necesidad de la intervención de la SCJN.

No obstante, Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Corte, rechazó la petición bajo el argumento de que “no existe disposición legal que faculte al ministro presidente suspender el dictado del fallo”.

Explicó que en el caso de amparos directos en revisión, sólo las autoridades pueden ofrecer nuevas pruebas a la Corte.

Además, el proceso prevé recursos como el desistimiento.

Elektra y TV Azteca han acelerado sus promociones ante la SCJN. Tan sólo ayer hubo 14 notificaciones relacionadas con igual número de amparos en revisión o solicitudes de impedimento.

Se ha advertido que en el momento en que se detecta una práctica dilatoria, los recursos serán desechados sin mayor trámite.

Ayer, por ejemplo, se desecharon solicitudes de impedimento al advertir que no hay sustento para que las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel se excusen de ciertos casos.

Fuente: El Financiero