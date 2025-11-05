Renuncia juez electo a tan solo dos meses de asumir el cargo

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- A tan solo dos meses de haber asumido el cargo, Adrián Guadalupe Aguirre Hernández, juez federal, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Jalisco, renunció a su cargo.

A través del órgano de la Administración Judicial se informó a la Mesa Directiva del Senado de la República la solicitud de renuncia del juez Adrián Guadalupe Aguirre Hernández.

Dicha situación llama la atención por ser uno de los jueces federales que fueron electos en el proceso de renovación del Poder Judicial.

Fue a través de un oficio, en la que también se observa la firma de César Mauricio López Ramírez, secretario ejecutivo del Pleno del Órgano de Administración Judicial, quien lo remitió a la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva del Senado.

De esa forma se comunicó que fue recibida la renuncia del juez Adrián Aguirre Hernández, sin embargo, se definirá en el Poder Legislativo en la Comisión de Justicia para análisis y dictaminación, para saber los motivos y a su vez si es aceptada o no dicha renuncia.

Fuente: OEM