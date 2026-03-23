Rechaza Sheinbaum uso electoral de la revocación de mandato

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que la inclusión de la revocación de mandato en su propuesta de reforma política —conocida como Plan B— tenga fines electorales a favor de Morena, luego de señalamientos de la oposición sobre su posible coincidencia con las elecciones de 2027.

Durante su conferencia matutina, la mandataria defendió que este mecanismo representa un ejercicio democrático que permite a la ciudadanía evaluar la continuidad del gobierno, y no una herramienta de campaña, aunque admitió que existe una interpretación política en torno al tema.

Indicó que la iniciativa de reforma aún se encuentra en proceso de análisis y podría modificarse antes de llegar al Congreso. En ese marco, descartó que se contemple incrementar el número de regidores en los ayuntamientos, al señalar que los ajustes buscan evitar presiones al gasto público mediante criterios basados en población y presupuesto.

En relación con la revocación de mandato, recordó que este instrumento fue promovido originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador desde su etapa como jefe de Gobierno y posteriormente incorporado a la Constitución como un mecanismo de participación ciudadana.

Sheinbaum explicó que, aunque inicialmente se planteó aplicar la consulta a mitad del sexenio, finalmente se realizó un año después, lo que —afirmó— limitó su alcance. Señaló que, pese a ello, participaron cerca de 16.5 millones de personas, aun cuando se instalaron menos casillas por falta de recursos.

Sobre su propuesta, detalló que se plantea la posibilidad de llevar a cabo la revocación a la mitad del mandato o un año después, y defendió que el titular del Ejecutivo pueda informar a la población sobre el ejercicio sin que ello sea considerado propaganda.

En ese sentido, sostuvo que no debería prohibirse que el propio gobierno comunique la realización del proceso, siempre y cuando no exista promoción partidista.

Finalmente, reconoció que sectores de la oposición interpretan la revocación de mandato no solo como una evaluación de la administración en turno, sino también del proyecto político que representa.