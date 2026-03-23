FGR investiga derrame en el Golfo; Sheinbaum señala delito penal

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya abrió una investigación por el derrame de hidrocarburos ocurrido recientemente en el Golfo de México, al señalar que el caso configura un posible delito penal.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el incidente, que ha provocado afectaciones ambientales en aguas de Veracruz y Tabasco, habría sido ocasionado por una embarcación privada, descartando que el origen sea atribuible a Petróleos Mexicanos (Pemex).

No obstante, indicó que personal de la empresa productiva del Estado participa en las labores de limpieza tanto en el mar como en zonas costeras afectadas.

La jefa del Ejecutivo detalló que solicitó la intervención de la FGR para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, subrayando que corresponde a la empresa propietaria del barco hacerse cargo de la reparación de los daños ocasionados.

Asimismo, informó que instruyó al director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, a trasladarse a la zona impactada con el objetivo de supervisar las acciones en curso y evaluar si se requieren mayores recursos para acelerar las tareas de saneamiento.

Sheinbaum añadió que, además de las posibles implicaciones penales, también deberán intervenir instancias como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente en el ámbito administrativo.

Hasta ahora no existe un dictamen oficial sobre la magnitud de los daños. Sin embargo, organizaciones como la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México han advertido que el derrame, registrado desde inicios de marzo, podría haber afectado más de 630 kilómetros de litoral, lo que consideran una situación de alta gravedad ambiental.