Reclaman a Diego Castañón en Cabildo ola de despidos arbitrarios en gobierno de Tulum

Por Francisco Hernández

CHETUMAL.- Los trabajadores de la Comuna están pagando los efectos de la corrupción y los yerros administrativos del alcalde de Diego Castañón Trejo, quien en el arranque del 2026 ha consolidado una ola de despidos que inició desde el 2025, con tal arbitrariedad que ya produjo reclamos en una sesión de Cabildo, marcando, inclusive, una división entre miembros de la coalición Morena-PT.

Mientras la Oficialía Mayor ha reconocido 121 despidos hasta la primera quincena de enero, en la tercera sesión de cabildo del año, del 3 de febrero, se reveló que la “barredora” de Diego Castañón contra la base laboral ha alcanzado a personas que trabajaban en el ayuntamiento desde su fundación hace 17 años y también a otras con mayor antigüedad, pues laboraban allí desde que era una alcaldía del municipio de Solidaridad.

Por lo anterior, todo indica que Diego Castañón Trejo está dando de baja a los trabajadores y las trabajadoras con mayor antigüedad en la comuna para poder sostener a los recomendados con los que previamente había inflado la nómina en los últimos años.

Pero lo peor es que al último grupo corrido los hicieron trabajar toda la quincena ya dados de baja, y les dieron a conocer que estaban despedidos cuando fueron a cobrar su salario y se los negaron diciéndoles que ya no eran trabajadores de la comuna.

Los despidos son operados por el neoleonés Juan Antonio Garza Pérez, colocado por Diego Castañón como Oficial Mayor precisamente para actuar como el “verdugo” de los trabajadores por ser fuereño, sin vínculos con las familias tulumnenses a las que daña, por lo que ha afectado a madres de familia y madres solteras de la zona maya por igual, como una patada en el “humanismo” de los gobiernos de la 4T encabezados en Quintana Roo por la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

La arbitrariedad del recorte laboral aplicado por Diego Castañón ocurre mientras se guardan millones de pesos en la cuentas bancarias del ayuntamiento sólo para no profundizar el daño patrimonial que ya le causó su mala administración en los últimos dos años, y cuando contrata a fuereños de su estado adoptivo, Nuevo León, y comete descarado acto de corrupción con la contratación de su primo en una dirección municipal.

Tal situación causó que la inconformidad llegara hasta el seno de la alianza de la 4T y también al más alto nivel del ayuntamiento, pues en la sesión de cabildo del 3 de febrero quien le echó en cara la dañina ola de despidos fue la síndico municipal, Rifka Renee Queruel Nussbaum.

Además de ser integrante del aliado Partido del Trabajo (PT), por su cargo tiene la segunda posición en importancia en el cuerpo colegiado, pues es la representante legal del ayuntamiento y está dotada de facultades para vigilar el funcionamiento de la hacienda municipal.

El asunto llegó al cabildo porque, además, los trabajadores mandados a la calle están acrecentando en la fila para exigir sus finiquitos, también la administración de Diego Castañón también les está regateando esa paga, así que la síndico municipal le reclamó al alcalde su falta de humanidad.

“Nos han llegado muchísimas quejas de justamente mujeres y hombres muy valiosos para nuestro municipio que han sido despedidos. Pero lo que me parece y más inhumano es que hayan trabajado la quincena completa y que llegaran a Oficialía Mayor para hacer su cobro, un pago que ya tienen contemplado para la despensa, para la educación de sus hijos, para algún tema, alguna emergencia de salud que tengan desde su hogar, y que lleguen a Oficialía Mayor después de haber trabajado los 15 días y les digan que no, que ya estaban dados de baja y ellos no habían sido notificados de que ya no iban a ser requeridos como parte de la planilla laboral del ayuntamiento”, reclamó Querel Neussbaum directamente a Diego Castañón.

La petista agregó que entre los afectados están, “de igual forma, mujeres, mamás solteras, mamás, mujeres de escasos recursos de la zona maya que llevaban trabajando en el ayuntamiento 17 años, justamente los 17 años que llevamos como ayuntamiento, e incluso mujeres y hombres que llevan más tiempo trabajando de 17 años, recordando que Tulum antes no estábamos, dependíamos del municipio de Cozumel, Solidaridad, Playa del Carmen y, por supuesto, ya 17 años siendo municipio”.

“Entonces hablamos de una planilla elemental, valiosa, que conoce profundamente el funcionamiento del ayuntamiento y que le ha entregado muchas horas y todo el corazón y todo el amor a nuestro municipio”, recalcó la inconforme.

También reprochó que como síndica ha atestiguado el desfile de empleadas y empleados despedidos en el ayuntamiento, por lo que públicamente les ofreció su apoyo para denunciar cualquier acto irregular cometido por la administración municipal en contra de sus derechos.

“Sepan que desde la sindicatura cuentan con todo nuestro apoyo y que cualquier acto irregular vamos a estar aquí para ver y velar los intereses de las y los ciudadanos y de las y los empleados del municipio de Tulum.

En la sesión el regidor Jorge Portilla Manica, de Movimiento Ciudadano, también denunció la gran inconformidad de la gran parte de la plantilla laboral porque les han rebajado los sueldos y porque a los despedidos les han retrasado los finiquitos.

“En los últimos días o semanas hemos visto una gran inconformidad y hemos recibido inconformidad por parte de algunos trabajadores en materia de que se les ha disminuido el sueldo a algunos, de que ha habido un tema ahí que se han corrido algunos trabajadores que sí trabajan y que se les han dejado de pagar, y que a final de cuentas se les ha hecho cansado el finiquito, han llegado muchas quejas al respecto”, afirmó el regidor.

Portilla recordó que a inicios de la administración propuso la homologación de los salarios, “porque hay trabajadores que tienen el mismo puesto pero ganan más y otros que tienen menos”.

No obstante, Portilla Manica no se expresó en contra de que se despidan trabajadores, sino sólo pidió “ver y cerciorarse que las personas que se les den de baja sean porque no están trabajando o porque no llegan a trabajar y no sea porque el director de esa área les cae mal”.

Cabe mencionar que las reducciones de sueldos han sido de hasta 5 mil, 10 mil y 15 mil pesos, con el pretexto de aplicación de un nuevo tabulador desde el año pasado, a las que se han sumado los despidos, por una reducción administrativa que puso en marcha Diego Castañón para tapar sus fallas administrativas.

Sin embargo, el nuevo tabulador de sueldos se está aplicando sin que todavía sea aprobado por el cabildo, según reconoció el propio “verdugo” de Diego Castañón, el Oficial Mayor Juan Antonio Garza Pérez, en la conferencia del 20 de enero, misma en la que informó llevar 121 despidos.

Allí mismo dijo que seguirá el análisis de realizar más despidos, porque obedece a un “sentido administrativo”.

Se espera que la síndica municipal cumpla su compromiso y realmente tome cartas en el asunto sobre la revisión de las irregularidades del alcalde, dado que hasta el momento los miembros del ayuntamiento sólo habían sido mudos testigos de los malos manejos de Diego Castañón.

Por cierto, el video de la sesión fue censurado por el equipo de Comunicación del ayuntamiento de Tulum, pues le recortaron las intervenciones de la síndico municipal Rifka Querel y del regidor Jorge Portilla sobre los despidos y rebajas de sueldos, para que no se vieran en la versión que dejaron publicada en la página de Facebook del ayuntamiento.