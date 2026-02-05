Analizan 22 casos sospechosos de sarampión en Quintana Roo

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Las autoridades de salud de Quintana Roo informaron que en días recientes fueron enviadas a laboratorio muestras de 22 personas con sospecha de sarampión, mientras que en Yucatán se remitieron 13 muestras adicionales para su análisis, en el contexto del brote que se registra en diversas entidades del país, de acuerdo con información difundida por un medio regional.

El reporte se da en medio del avance del brote nacional de sarampión, que desde 2025 ha afectado a múltiples estados de México y ha dejado miles de casos confirmados, situación atribuida principalmente a esquemas de vacunación incompletos y a la alta movilidad poblacional en algunas regiones.

Aunque la Secretaría de Salud de Quintana Roo había señalado previamente que en lo que va de 2026 el estado no registraba casos confirmados, con sospechas que fueron descartadas tras análisis de laboratorio, la nueva información refleja un incremento en el número de casos sospechosos que ahora requieren estudios especializados.

Este escenario ocurre en un contexto epidemiológico nacional marcado por el aumento de contagios y defunciones en varias entidades, lo que ha llevado a las autoridades sanitarias a reforzar las campañas de vacunación y a intensificar las acciones de vigilancia epidemiológica.

Especialistas y autoridades de salud han reiterado que la vacunación completa continúa siendo la principal herramienta para prevenir la transmisión del sarampión y reducir el riesgo de complicaciones graves asociadas a la enfermedad.

Hasta el momento, no se han dado a conocer resultados definitivos de laboratorio sobre las muestras enviadas desde Quintana Roo, por lo que se mantiene la alerta epidemiológica y el monitoreo permanente para confirmar o descartar nuevos casos.