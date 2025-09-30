Reconoce Mara Lezama los 25 años de la Unicaribe como institución de excelencia académica

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó la celebración del 25 Aniversario de la Universidad del Caribe (Unicaribe) que este año tiene el tema: “Presente en nuestra historia”, en un evento en el que se reconoció al personal que ha hecho de esta Universidad un pilar de la educación superior.

“Hoy nos da mucho gusto estar aquí en el 25 aniversario de esta gran Universidad del Caribe de Cancún, reconocida por su calidad académica, por esa vinculación con impacto social y porque forma profesionales, con sentido ético, humanista y gran compromiso social” expresó la Gobernadora.

Expresó su satisfacción de estar trabajando, festejando su onomástico 57, por las y los quintanarroenses, pero sobre todo reconocimiento al personal homenajeado. “Sin la pasión de aquellos fundadores, profesores y alumnos, esta Universidad no sería lo que es hoy” agregó la titular del Ejecutivo.

Ante alumnos, profesores, personal administrativo e invitados, la gobernadora de Quintana Roo reiteró que en este gobierno diferente, humanista con corazón feminista, el dinero destinado a esta Universidad no ha sido un gasto, sino una inversión.

Mara Lezama destacó que la Unicaribe ha dado más de 8 mil egresados que forman parte de los sectores cultural, gastronómico, turístico, tecnológico, de la entidad. Citó que las y los profesores son parte importante de la vida de los estudiantes, para tenerlos lejos de las acciones autodestructivas.

A los estudiantes, la Gobernadora les pidió celebrar con mucho orgullo este aniversario, pero también les pidió que abracen un futuro colmado de felicidad. Les dijo que tienen derecho a ser felices, lejos de las conductas autodestructivas.

En este evento, la Rectora Xóchitl Carmona Bareño agradeció a la gobernadora Mara Lezama por su presencia y por seguir apoyando a la Unicaribe una de las casas de estudio más importantes de Quintana Roo, con presencia internacional de 37 países que permiten la movilidad estudiantil con más de 30 universidades.

La Rectora destacó el reconocimiento a quienes han formado parte de la historia de la Universidad, que la demostrado que la educación es una herramienta poderosa para cerrar brechas de desigualdad.

La gobernadora Mara Lezama y la Rectora Xóchitl Carmona entregaron reconocimientos a seis profesoras, profesores y personal auxiliar fundadores de la Universidad; a seis con 20 años de servicios; a 11 con 15 años de antigüedad; a 10 con 10 años, y a 4 con cinco años.

Asimismo, se hizo un reconocimiento póstumo a la Dra. Estela Cerezo Acevedo, por 25 años de servicio.

La Unicaribe es una institución reconocida por su calidad académica, pertinencia, vinculación e impacto social, que actualmente cuenta con 11 programas educativos y 9 posgrados, siendo un referente desde la formación humana y la transversalización de la inclusión, no discriminación, paz, igualdad sustantiva y sostenibilidad.

Su matrícula actual es de 4 mil 446 estudiantes, de los cuales, 1 mil 102 son de nuevo ingreso en programas de Licenciatura e Ingeniería y 104 de Posgrado. A la fecha, han egresado un total de 8 mil 247 profesionistas, que inciden en la vida económica, social, cultural y política del estado y del país.

En el presídium acompañaron a la gobernadora Mara Lezama, la Rectora Xóchitl Carmona Bareño; la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta de la Peña; fundadores de la Universidad, Bertha Chuc Dzul y el maestro Eduardo Suárez Barriga; la secretaria de Educación, Elda María Xix Euán; y el secretario del Ayuntamiento de Benito Juárez, Pablo Gutiérrez Fernández.