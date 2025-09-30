Adán Augusto pide respetar presunción de inocencia de Hernán Bermúdez

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, pidió que se respete la presunción de inocencia de su exsecretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez, señalado penalmente por encabezar el grupo criminal de La Barredora.

—¿Considera que tiene usted una responsabilidad política por haber hecho el nombramiento?, se le preguntó.

—Yo creo que, primero, acuérdense que a todo individuo en este país se le debe respetar el principio de presunción de inocencia. Digamos que, hasta este momento, vuelvo a ratificar: yo no tenía conocimiento. Ninguna autoridad —ya hablé de CNI, Defensa, Marina ni fiscalías— me informó, y vaya que todos los días nos reuníamos en la Mesa de Seguridad. Entonces, hay que esperar a que las autoridades hagan las investigaciones y se deslinden responsabilidades —respondió.

NIEGA SER EVASOR FISCAL

En conferencia de prensa, López Hernández aclaró que no es un evasor fiscal y mostró con detalle sus ingresos durante 2023 y 2024. Afirmó que pagó un total de nueve millones 179 mil 446.16 pesos por ISR e IVA en 2023, y 13 millones 667 mil 463 pesos en 2024. Insistió en que no incurrió en conflicto de intereses por haber prestado servicios profesionales a una empresa privada durante el periodo en que dejó de ser aspirante presidencial y se definía su candidatura al Senado.

Calificó como “fantasía” la versión de que Hernán Bermúdez fue llevado a Chiapas para entrevistarse con él y con el expresidente Andrés Manuel López Obrador para exigirle que no los involucrara.

Sobre sus ingresos, detalló que en 2023 obtuvo:

20 millones 556 mil 643 pesos por actividades empresariales y profesionales,

tres millones 103 mil 452 pesos por arrendamientos,

un millón 113 mil 957 pesos por salarios,

un millón 179 mil 30 pesos por intereses,

290 mil 530 pesos por dividendos,

Para un total de 26 millones 243 mil 612 pesos. Las deducciones autorizadas por dichas actividades sumaron tres millones 427 mil 994.20 pesos.

Pagó siete millones 630 mil 921.16 pesos por ISR y un millón 548 mil 525 pesos por IVA, lo que suma nueve millones 179 mil 446.16 pesos en impuestos durante ese año.

En 2024, los ingresos fueron:

54 millones 17 mil 784 pesos por actividades empresariales y profesionales,

tres millones 493 mil 100 pesos por arrendamientos,

887 mil 495 pesos por salarios,

tres millones 171 mil 124 pesos por intereses,

lo que dio un total de 61 millones 569 mil 503 pesos. Las deducciones aplicables fueron de 27 millones 823 mil 613 pesos. Pagó 11 millones 816 mil 165 pesos por ISR y un millón 851 mil 298 pesos por IVA, con un total de 13 millones 667 mil 463 pesos en impuestos durante el año.

En lo que va de 2025 ha tenido ingresos por 24 millones 924 mil 206 pesos, menos reducciones autorizadas por 15 millones 38 mil pesos, por lo que la base del impuesto es de nueve millones 885 mil 617 pesos. Ha pagado, hasta este momento, tres millones 448 mil 30 pesos, precisó.

