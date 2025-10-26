Reeligen a Renán Sánchez Tajonar como dirigente estatal del PVEM en Quintana Roo

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- En el marco de la Asamblea Estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Quintana Roo, el diputado local Renán Sánchez Tajonar fue reelecto como secretario general para el periodo 2025-2028. La toma de protesta fue encabezada por la dirigente nacional del partido, Karen Castrejón Trujillo, quien refrendó su respaldo y reconoció los resultados alcanzados bajo su liderazgo, que consolidan al Verde como la fuerza política de mayor crecimiento en la entidad.

Aunque Sánchez Tajonar continuará al frente de la dirigencia estatal, el Comité Ejecutivo Estatal fue objeto de una reestructuración con la incorporación de nuevos perfiles, entre ellos la subsecretaria de Bienestar Karla Euán, el regidor de Playa del Carmen Fernando Muñoz, el síndico municipal de Puerto Morelos Carlo Fonseca, y la alcaldesa de Puerto Morelos Blanca Merari Tziu.

El Comité quedó conformado de la siguiente manera:

Renán Eduardo Sánchez Tajonar , secretario general

, secretario general Karla Anahí Euán Llergo , secretaria de Organización

, secretaria de Organización Carlos Alonso Aguilar Castro , secretario de Procesos Electorales

, secretario de Procesos Electorales Carlo Fonseca León , secretario de Ecología y Medio Ambiente

, secretario de Ecología y Medio Ambiente Lesly Bieni Guerrero Moya , secretaria de Finanzas

, secretaria de Finanzas Paulina Fernández Cappellesso , secretaria de Comunicación Social

, secretaria de Comunicación Social Fernando Muñoz Calero , secretario de Asuntos de la Juventud

, secretario de Asuntos de la Juventud Blanca Merari Tziu Muñoz, secretaria de la Mujer

Durante el acto, celebrado ante diputadas, diputados y liderazgos municipales, Karen Castrejón destacó que la gestión de Sánchez Tajonar ha posicionado al Verde como un referente nacional de organización, unidad y trabajo territorial, al pasar de 11 mil a más de 70 mil afiliados con presencia activa en los 11 municipios de Quintana Roo.

“Hoy el Verde en Quintana Roo es un referente nacional. Gracias al liderazgo de Renán Sánchez Tajonar y al trabajo de su militancia, este movimiento sigue creciendo con fuerza y compromiso social”, afirmó la dirigente nacional.

Por su parte, Sánchez Tajonar agradeció la confianza de la militancia y refrendó su compromiso de seguir fortaleciendo al partido desde el territorio, con trabajo cercano a la ciudadanía y resultados tangibles.

“El Verde en Quintana Roo está más fuerte que nunca. Tenemos estructura, militancia y rumbo claro. Este proyecto se construye todos los días, no solo en tiempos de elección”, enfatizó.

El dirigente estatal también reconoció el liderazgo humanista de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, a quien atribuyó avances significativos en la reducción de la pobreza y la generación de bienestar social.

“Su ejemplo nos inspira. Ella no se detiene, y nosotros como Verdes tampoco lo haremos”, subrayó.

Asimismo, refrendó el compromiso del Partido Verde con la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Lezama, asegurando que ambas impulsan un proyecto sólido y con visión ambientalista para el futuro del país.

“Vamos unidos, fuertes y con rumbo claro hacia 2027. El Verde está más vivo que nunca en Quintana Roo”, concluyó.

La asamblea contó con la presencia de la diputada federal Santy Montemayor, los legisladores federales Juan Carrillo Soberanis y María José Osorio, así como las diputadas locales Alexa Murguía y Jorge Cabrera Tinajero, entre otros liderazgos.