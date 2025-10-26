Invertirán 3.2 millones de dólares para campaña de relanzamiento de Tulum

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) anunció que invertirán 3.2 millones de dólares para el relanzamiento de Tulum mediante una campaña que buscará contrarrestar la imagen de ser un destino elitista, pues se cuenta con oferta hotelera y de servicios turísticos para todos los bolsillos

“Ya hay una campaña institucional, esa no se ha detenido en ningún momento, pero la estamos reforzando y estamos ahora por lanzar otra campaña que la estamos denominando de relanzamiento o de transformación”, comentó Andrés Reynoso, director del CPTQ.

Esta campaña arrancará este lunes 27 de octubre con recursos provenientes del Impuesto al Hospedaje (IAH) y tendrá una duración de 90 días, enfocándose a atender el tema de reputación de Tulum, que se ha vuelto algo muy mediático.

Como parte de este esfuerzo por contrarrestar la mala imagen de Tulum, el presidente de los hoteleros, David Ortiz Mena, también dio a conocer que están impulsando la implementación de un tarifario para transporte urbano, pues actualmente el municipio carece de reglas claras sobre el cobro en la movilidad de las personas:

“Efectivamente hemos recibido una mala imagen, parte orgánica, parte no; pero nos dan oportunidad de mejora, por ejemplo, en cuanto al transporte tenemos mucho que mejorar, estamos tratando que se aterrice un tarifario, es increíble que no tengamos un tarifario para conocer cuánto deben cobrar el transporte público a los turistas”, indicó.

Aseguró además que si bien Tulum siempre ha sido un destino aspiracional, con hoteles de gran costo, también cuentan con una oferta para turismo de menor poder adquisitivo, por lo que no es cierto que sea un destino inalcanzable para determinados bolsillos.

