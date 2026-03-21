Senado autoriza a 60 marinos entrenarse en Estados Unidos

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CIUDAD DE MÉXICO.– El Senado de la República aprobó por unanimidad la salida de 60 elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina (Semar) para participar en un programa de capacitación en Estados Unidos.

Con 69 votos a favor, el Pleno avaló el dictamen que autoriza la asistencia de los marinos al curso denominado “Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales”, el cual se desarrollará del 6 de abril al 30 de mayo de 2026 en el Camp Shelby Joint Forces Training Center.

Capacitación bajo cooperación bilateral

El presidente de la Comisión de Marina, Carlos Lomelí Bolaños, subrayó que esta colaboración se realiza bajo el principio de “cooperación sin subordinación”, al asegurar que la soberanía nacional no se ve comprometida, sino fortalecida mediante el intercambio de conocimientos con el país vecino.

Detalló que el objetivo del adiestramiento es mejorar las capacidades operativas de las fuerzas especiales mexicanas, incluyendo tácticas, movilidad, estrategias de mando y control, así como el uso de sistemas de comunicación segura.

Añadió que este tipo de ejercicios contribuye a fortalecer la preparación de los elementos frente a escenarios de mayor complejidad, además de reforzar el prestigio institucional de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con lo aprobado, los 60 marinos viajarán con equipo táctico y armamento orgánico, aunque sin municiones, a bordo de una aeronave de la Semar. El contingente partirá el 1 de abril de 2026 desde el Aeropuerto Internacional de Toluca y regresará el 30 de mayo.

Intercambio y profesionalización

Durante 2024 y 2025, más de 10 mil 400 integrantes de la Secretaría de Marina recibieron capacitación especializada, incluyendo personal en activo, cadetes, alumnos y civiles, con el apoyo de instructores certificados.

Asimismo, 26 oficiales concluyeron programas en el extranjero y 14 cadetes participaron en intercambios académicos. En el ámbito internacional, la Marina realizó ejercicios con 24 países y desplegó a mil elementos en entrenamientos multinacionales.

De acuerdo con legisladores, estos resultados reflejan el avance en la profesionalización continua del personal naval mexicano.