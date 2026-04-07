Refuerza Mara Lezama operativos para garantizar seguridad vacacional

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CHETUMAL.- A fin de consolidar la tranquilidad de las familias y de los miles de visitantes que aún disfrutan del Caribe Mexicano, la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó este martes los trabajos de la Mesa de Seguridad de Quintana Roo.

Durante el encuentro, se evaluaron y fortalecieron las estrategias de construcción de paz en una labor coordinada con los tres órdenes de gobierno, asegurando que cada acción operativa responda a las necesidades actuales de la entidad. La mandataria estatal subrayó que el trabajo conjunto entre las fuerzas federales, estatales y municipales es la base para mantener un entorno seguro y de confianza en todo el territorio quintanarroense.

En el marco de la presente temporada vacacional de Semana Santa, la gobernadora informó que se han reforzado de manera estratégica las revisiones de las acciones de movilidad, los operativos permanentes de vigilancia y las estrategias de proximidad social.

Estas medidas buscan no solo prevenir incidentes, sino ofrecer un acompañamiento directo y eficiente tanto a los residentes locales como a los turistas, garantizando que el cierre del periodo de asueto se desarrolle en un clima de total armonía.

“Seguimos construyendo entornos de confianza, seguridad y tranquilidad para todas y todos”, puntualizó Mara Lezama, reafirmando el compromiso de su administración de no bajar la guardia en las labores de protección y bienestar ciudadano.