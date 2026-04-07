Acusan despidos y presiones en Derechos Humanos de Quintana Roo

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CHETUMAL.- La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) enfrenta señalamientos por presuntas prácticas de inestabilidad laboral, luego de que, entre 2024 y 2025, al menos 46 trabajadores fueron separados de sus cargos, de acuerdo con testimonios recabados bajo anonimato por temor a represalias.

Según estas versiones, al menos 20 de los empleados habrían sido presionados para firmar su renuncia. Las denuncias apuntan al Oficial Mayor, Erick Poot Alcocer, quien presuntamente habría advertido a los trabajadores que, de no aceptar su salida, podrían enfrentar dificultades para obtener empleo en otras dependencias del gobierno estatal.

La situación también involucra a la presidenta del organismo, Omega Istar Ponce Palomeque, a quien se atribuye la autorización de estas acciones, que han sido calificadas por los afectados como arbitrarias y contrarias a la función de la institución.

De acuerdo con la información disponible, por concepto de indemnizaciones y finiquitos de los 46 extrabajadores, la Comisión habría erogado alrededor de un millón de pesos, lo que representa un promedio de poco más de 21 mil pesos por persona.

Asimismo, se señala que tras el fallecimiento de un trabajador en funciones, la institución entregó cerca de 200 mil pesos a sus familiares, monto que, según los denunciantes, resulta insuficiente frente a la responsabilidad del cargo desempeñado.

Los testimonios advierten que estas prácticas han colocado a los excolaboradores en condiciones de vulnerabilidad, al tiempo que cuestionan que un organismo encargado de la defensa de los derechos humanos enfrente acusaciones por presuntas irregularidades internas.

Hasta el momento, la Cdheqroo no ha emitido un posicionamiento oficial respecto a estos señalamientos.