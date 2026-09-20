Quintana Roo rompe récord de sargazo por segundo año consecutivo con más de 133 mil toneladas

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CANCÚN.- Quintana Roo rompió por segundo año consecutivo su récord de recolección de sargazo, al acumular 133 mil 646 toneladas durante la temporada de 2026, casi 36 mil toneladas más que el máximo histórico registrado el año pasado, informó la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Sema).

De acuerdo con el reporte más reciente, 75 mil 148.95 toneladas fueron retiradas mediante las labores de la Sema y los municipios, mientras que la Secretaría de Marina recolectó otras 57 mil 497.24 toneladas.

Playa del Carmen se mantiene como el municipio con la mayor cantidad de sargazo recolectado, con 44 mil 547.64 toneladas, equivalentes al 33.3 por ciento del total estatal.

Le siguen Cancún, con 32 mil 179.09 toneladas; Puerto Morelos, con 18 mil 346.52; Tulum, con 17 mil 990.27, y Othón P. Blanco, con 15 mil 14.02 toneladas.

En contraste, Isla Mujeres reporta 4 mil 99.30 toneladas; Cozumel, mil 465.60, y Lázaro Cárdenas, 40.75 toneladas, las menores cantidades entre los municipios incluidos en el reporte.

El nuevo registro supera ampliamente el máximo de 2025, cuando fueron recolectadas alrededor de 98 mil toneladas en las costas de Quintana Roo. La diferencia es de aproximadamente 35 mil 600 toneladas, un incremento cercano al 36 por ciento.

Pese al volumen acumulado durante 2026, el director del Centro de Monitoreo de Sargazo de Quintana Roo, Esteban Amaro, señaló que el arribo del alga comienza a disminuir en el Caribe mexicano, aunque actualmente 16 playas permanecen en semáforo rojo.

Explicó que las corrientes marinas están desviando hacia el norte una parte importante de las masas de sargazo. El alga se desplaza inicialmente hacia el oeste impulsada por la corriente del Caimán, pero en los últimos kilómetros la corriente de Yucatán modifica su trayectoria y la conduce hacia el estrecho entre Cuba y la península de Yucatán, desde donde ingresa al Golfo de México.

Amaro indicó que durante este año se ha observado una acumulación considerable en esa zona, desde donde parte del sargazo continúa hacia Florida y posteriormente al Atlántico Norte, frente a regiones como Bahamas y Bermudas.

Dentro del Golfo de México se han identificado diferentes trayectorias: una conduce el alga hacia Campeche; otra se desplaza al norte y puede alcanzar zonas de Misisipi y el este de Alabama, mientras una tercera toma dirección noroeste hacia las costas de Texas.

El especialista advirtió que la dispersión del sargazo hacia nuevas áreas genera preocupación por la posibilidad de que, en los próximos años, se establezca otra zona de acumulación permanente de la macroalga, similar a un nuevo “mar de los sargazos”.

Estimó que actualmente existen alrededor de 4.2 millones de toneladas de sargazo en el Golfo de México y planteó que, de mantenerse esta dinámica, en aproximadamente tres años podría aumentar su presencia hacia las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Mientras las autoridades y especialistas mantienen el monitoreo de las nuevas rutas, Quintana Roo cerrará la temporada de 2026 con un volumen de recolección sin precedente y con Playa del Carmen concentrando una tercera parte de todo el sargazo retirado en el estado.