Relanzamiento del PAN en emergencia por lluvias, “falta de sensibilidad”: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó este lunes la decisión del Partido Acción Nacional (PAN) de presentar su nueva imagen y relanzar su proyecto político en medio de la emergencia nacional provocada por las intensas lluvias que han dejado 76 personas fallecidas y miles de damnificados en diversas regiones del país.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria consideró que la dirigencia panista mostró “falta de sensibilidad y amor al pueblo” al realizar el evento partidista el pasado sábado.

“Podrían haberse esperado 15 días, ¿no? Eso habla de su visión y de su falta de sensibilidad y amor al pueblo”, expresó Sheinbaum ante los medios.

Cuestionada sobre si la estrategia de “marketing político” podría beneficiar al blanquiazul, la presidenta insistió en que la fecha elegida fue inoportuna, dado el contexto de emergencia que vive el país.

“Hay decenas de miles de familias damnificadas, con problemas, y en medio de eso se hace un relanzamiento de un partido político. Podían haberse esperado hasta que definiéramos que la emergencia se levanta”, señaló.

Con tono irónico, Sheinbaum agregó que, pese a la supuesta renovación, el acto del PAN fue “en el mismo lugar y con la misma gente”.