Absuelven a Roberto Borge del delito de delincuencia organizada; podrá cumplir arresto domiciliario

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CIUDAD DE MÉXICO.– Un juez federal absolvió al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, del delito de delincuencia organizada, resolución que le permitirá abandonar el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Morelos, donde permanece recluido desde hace nueve años.

La sentencia fue emitida por el juez Gustavo Eduardo Alonso Ortiz, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Xochitepec, quien en los próximos días dará a conocer el engrose correspondiente de la resolución.

La otra causa penal que enfrenta Roberto Borge, relacionada con el delito de lavado de dinero, ya había sido resuelta desde 2023, cuando se le concedió el beneficio de prisión domiciliaria, medida que ahora podrá hacer efectiva una vez que su defensa concluya los trámites legales para abandonar el penal.

A diferencia del delito de delincuencia organizada, el lavado de dinero permite acceder al beneficio del arresto domiciliario, el cual podría cumplir en Cozumel o en alguna residencia ubicada en el centro del país.

Hasta el momento, la defensa del exmandatario no ha emitido una postura pública sobre la resolución judicial.

Roberto Borge fue gobernador de Quintana Roo de 2011 a 2016 y fue detenido el 4 de junio de 2017 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Francia.

En enero de 2018 fue extraditado a México y posteriormente vinculado a proceso por lavado de dinero, derivado del presunto desvío y venta irregular de 24 predios a precios preferenciales a familiares y prestanombres, operación que habría generado un daño millonario al erario estatal.

En el ámbito del fuero común también enfrentó acusaciones por peculado, aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública; sin embargo, ninguno de esos procesos continúa vigente actualmente.