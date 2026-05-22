“¿Qué caso tiene?”: Sheinbaum cuestiona acusación contra Raúl Castro

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuestionó la decisión del gobierno de Estados Unidos de presentar cargos penales contra el expresidente cubano Raúl Castro, y reiteró la postura de México a favor de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria consideró innecesario que Washington reactive acusaciones relacionadas con hechos ocurridos hace más de tres décadas.

“¿Qué caso tiene que en este momento acusen a una persona por algo que ocurrió hace 30 años?”, expresó Sheinbaum al referirse a la imputación anunciada por autoridades estadounidenses.

La presidenta sostuvo que Estados Unidos ha mantenido históricamente una política injerencista hacia distintos países de América Latina y recordó casos similares ocurridos en el pasado.

Como ejemplo, mencionó al expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien en su momento fue señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Y el gobierno de don Evo Morales ha sido el mejor gobierno que ha tenido Bolivia en la historia. Y los resultados hablan por sí mismos”, afirmó la titular del Ejecutivo federal.

Las declaraciones de Sheinbaum se producen luego de que el gobierno de Estados Unidos imputara este miércoles a Raúl Castro por los delitos de asesinato y destrucción de aeronaves, relacionados con el derribo de dos avionetas de la organización Brothers to the Rescue ocurrido hace 30 años.