Repunta aprobación de Claudia Sheinbaum a 77.5%

La última palabra

– Después de haber descendido al 70%, FactoMétrica y Reporte Índigo reportan repunte de aprobación presidencial, mientras su partido Morena continúa a la baja en algunas entidades.

Por Jorge A. Martínez Lugo

Después de algunas semanas de descenso hasta llegar al piso de 70% en las anteriores mediciones, la presidenta Claudia Sheinbaum registró un repunte en el nivel de aprobación entre la población, hasta alcanzar 77.5% al iniciar esta última semana de enero.

A pesar de la tensión que existe dentro de su partido Morena en su alianza con los partidos parásitos Verde y PT, o quizá por ello mismo, en el inicio del año la aprobación de la presidenta de México se mantiene firme e incluso es mayor que en diciembre de 2025.

A pesar también del incremento de la percepción de inseguridad que alcanzó 70%, La encuesta de FactoMétrica y Reporte Índigo, levantada entre 19 y 22 de enero pasados, arroja que el 77.5 por ciento de la población aprueba el desempeño de la primera mujer en la historia con el máximo cargo del país.

Es decir, “siete de cada diez ciudadanos en México mantienen su respaldo a Claudia Sheinbaum Pardo, la científica que se propone dar continuidad a la llamada Cuarta Transformación, una proporción que se mantiene desde la toma de posesión, en octubre de 2024, reporta este lunes la encuestadora.

El ejercicio demoscópico preguntó también por la forma de gobierno de la administración federal, a lo que el 73.2 por ciento respondió que la avala. Ello significa que hay una alta aceptación de la impronta de Claudia Sheinbaum Pardo, basada en la conformación de tres nuevas secretarías —Mujeres, Anticorrupción y Ciencia— y una Estrategia Nacional de Seguridad que implica coordinación con las entidades federativas.

La imagen presidencial también obtuvo 78.1 por ciento, una de las calificaciones más altas, mientras que en cercanía, el número fue de 70 por ciento.

Las cifras de la encuesta, detalla, fueron obtenidas días después del registro de una reducción inédita de la inseguridad entre septiembre y diciembre de 2025. El Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó una reducción de 40 por ciento en los homicidios dolosos, lo que colocó a la tasa de incidencia en el mismo nivel que en 2016.