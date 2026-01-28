Escándalo en Fitur provoca destitución de la secretaria de Turismo de Chiapas

Comparte esta Noticia

CHILPANCINGO.- La secretaria de Turismo de Chiapas, María Eugenia Culebro Pérez, fue destituida del cargo la mañana de este martes, y en su lugar asumió la titularidad de la dependencia Segundo Guillén, quien hasta ahora se desempeñaba como subsecretario.

La salida de la funcionaria ocurre luego de que, desde el pasado 15 de enero, viajara a Madrid, España, para participar en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), sin que hasta la fecha haya regresado al Estado. En redes sociales comenzaron a circular videos y fotografías en los que se observa a integrantes de la comitiva, incluido su secretario particular, participando en actividades recreativas y de entretenimiento, sin evidencia pública del trabajo institucional realizado durante la gira.

Entre el material difundido destacan imágenes del personal asistiendo a un concierto del cantante Carlos Rivera, así como recorridos turísticos por distintos puntos de Madrid, lo que generó críticas por la prolongación injustificada de la estancia y el uso del viaje oficial.

A estos señalamientos se sumaron reclamos de sectores locales del turismo, que desde hace meses cuestionaban la falta de resultados concretos de la dependencia y las dificultades de la ahora exsecretaria para presentar cifras claras y precisas del sector ante el Congreso del estado.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, confirmó el relevo a través de sus redes sociales, donde informó sobre la designación de Segundo Guillén como nuevo titular de la Secretaría de Turismo. Durante la toma de protesta, el mandatario subrayó que su administración exige a los servidores públicos conducirse con lealtad, transparencia y compromiso, en un mensaje directo sobre la disciplina institucional.

“Esta mañana tuve a bien designar a Segundo Guillén como nuevo titular de la Secretaría de Turismo. Lo exhorté a conducirse con lealtad, transparencia y compromiso para seguir impulsando el desarrollo turístico de Chiapas. Asimismo, nombré a Andrés Sánchez León como nuevo rector de la Universidad Politécnica de Tapachula”, escribió el gobernador.