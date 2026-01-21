Rescata la Marina a tres personas tras naufragio en Mahahual

Comparte esta Noticia

MAHAHUAL.- La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, informó sobre el exitoso rescate de tres personas cuya embarcación volcó en las inmediaciones de Mahahual.

El operativo fue coordinado por la Décima Primera Zona Naval tras recibir una llamada de auxilio que alertaba sobre el incidente ocurrido a una milla náutica al sur del puerto local.

Al tener conocimiento del percance, personal de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de Chetumal desplegó de inmediato una embarcación tipo Defender con personal especializado.

Los rescatistas localizaron a los náufragos, identificados como dos turistas estadounidenses y el patrón de la embarcación menor, y los trasladaron a puerto seguro para recibir atención inmediata.

Una vez en tierra, personal de sanidad naval realizó la valoración médica correspondiente para certificar el buen estado de salud de los tres tripulantes.

Con estas acciones, la institución reafirma su compromiso con la ciudadanía para salvaguardar la vida humana en el mar, poniendo a disposición de la población los números de emergencia 983 834 5115 y 800 627 4621 para reportar cualquier incidente en aguas nacionales