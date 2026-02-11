Respalda Álvarez Máynez aspiración de Colosio Riojas a la gubernatura de Nuevo León

Comparte esta Noticia

MONTERREY.- El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, expresó su respaldo a las aspiraciones del senador Luis Donaldo Colosio Riojas rumbo a la gubernatura de Nuevo León en 2027 y celebró que participe en el proceso interno del partido.

En declaraciones a medios, Máynez afirmó que le da “gran orgullo” que Colosio esté activo tanto en Nuevo León como en otras partes del país. Destacó su reciente gira de trabajo por municipios como Guadalupe y Cadereyta, la cual —dijo— ha fortalecido su posicionamiento.

“Está en los ánimos de la gente y tiene los números que tiene”, señaló el también excandidato presidencial, al reiterar el respaldo de la dirigencia nacional para que Colosio se inscriba formalmente en la contienda interna.

Cuestionado sobre una posible alianza con el PRI y el PAN en las elecciones estatales de Nuevo León, Máynez descartó esa opción de manera tajante. “Por supuesto”, respondió al ser preguntado si quedaba descartada cualquier coalición con esos partidos.

El dirigente emecista aseguró que Colosio se encuentra bien posicionado políticamente y subrayó que también tiene presencia en Sonora, su estado natal, lo que —consideró— le abre otra posibilidad política.

“Está muy bien posicionado, y es su estado natal, entonces es otra opción que tiene el senador y que nosotros vemos con mucho entusiasmo. Tiene, digámoslo así como se dice en el póker, tiene mano en las dos”, afirmó.