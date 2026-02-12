Sheinbaum ‘regaña’ al Verde por ‘destape’ de esposa del gobernador de SLP para 2027

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, destapara a Ruth González como posible candidata a la gubernatura de San Luis Potosí —entidad gobernada actualmente por su esposo, Ricardo Gallardo—, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su desacuerdo con que familiares se sucedan de manera inmediata en cargos de elección popular.

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal afirmó que no considera correcto que un familiar directo compita por el mismo cargo en el periodo inmediato y señaló que, en su opinión, debería esperarse al menos seis años para buscar esa responsabilidad.

“No estoy de acuerdo, no me parece correcto que sucedan familiares en el periodo inmediato; que se esperen seis años para poder competir”, expresó.

Sheinbaum subrayó que no se trata únicamente de una postura personal, ya que Morena incorporó este criterio en sus estatutos desde el pasado día 27. Agregó que, en caso de que algún partido aliado postule a un familiar de un gobernante en funciones, corresponderá a Morena decidir si mantiene o no la alianza en esa entidad.

La presidenta recordó que la Constitución establece que, a partir de 2030, no podrá haber sucesión inmediata de familiares en cargos de elección popular, ya sea para diputaciones, senadurías, gubernaturas o la Presidencia de la República.

“Para mí no está bien que haya una sucesión de un familiar de manera directa”, insistió.

Asimismo, negó haberse reunido con Manuel Velasco en Palacio Nacional. “No sé a quién vino a ver, pero conmigo no se reunió”, aclaró.

Finalmente, indicó que no sostendrá encuentros con dirigentes del PVEM o del PT para abordar la reforma electoral, ya que ese tema se trabaja con la Secretaría de Gobernación. “No tenía conocimiento ni siquiera de que había estado aquí”, concluyó.