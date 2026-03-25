Retraso en PDU pone en riesgo desarrollo ordenado de Bacalar

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BACALAR.- Aunque desde el año pasado debía estar concluido el Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de Bacalar, hasta ahora no se ha logrado concretar este instrumento clave para definir los lineamientos de construcción, ordenar el crecimiento poblacional y proteger la Laguna de los Siete Colores y su entorno ambiental.

La ausencia del PDU ha generado incertidumbre entre inversionistas potenciales, lo que limita la llegada de nuevos proyectos turísticos e infraestructura en el destino. Así lo señaló el nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en Bacalar, Marco Antonio del Valle Meneses, quien advirtió que, pese al interés existente, no hay condiciones para concretar inversiones.

El dirigente explicó que sin este documento no existe certeza sobre el uso de suelo, lo que impide comercializar terrenos y, en consecuencia, desincentiva cualquier proyecto que busque rentabilidad. Añadió que el actual marco normativo resulta limitado, ya que restringe la construcción a desarrollos de baja densidad, lo cual no resulta atractivo para los inversionistas, quienes priorizan la viabilidad de edificación antes de comprometer capital.

Tras asumir el liderazgo de la AMPI en el Pueblo Mágico, Del Valle Meneses planteó la necesidad de actualizar el PDU para facilitar la regularización de la tierra y propiciar un crecimiento ordenado que combine desarrollo económico con sostenibilidad ambiental.

En ese sentido, expresó la disposición del sector inmobiliario para participar en las mesas de trabajo donde se analiza este instrumento, con el objetivo de proponer un modelo que permita ampliar la densidad de construcción sin comprometer el equilibrio ecológico de la laguna.

El dirigente insistió en que la actualización del PDU debe garantizar accesibilidad para los desarrolladores, pero bajo criterios responsables que eviten impactos negativos a corto o largo plazo en el ecosistema.

Finalmente, consideró que el retraso en la elaboración de este documento responde a falta de voluntad política, lo que ha frenado el impulso de la zona sur del estado. Ante ello, aseguró que la AMPI buscará posicionarse como interlocutor del sector inversionista para que sus demandas sean tomadas en cuenta.

Con información de Cambio22