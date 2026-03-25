México mantiene respaldo a Bachelet para la ONU: Sheinbaum

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que su gobierno mantendrá el respaldo a Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, pese a que Chile decidió no continuar con su apoyo.

Durante su conferencia matutina, la mandataria adelantó que sostendrá una llamada telefónica con Bachelet para abordar el tema, además de consultar con Brasil si mantiene su respaldo, ya que ambos países, junto con Chile, formaban parte del bloque que impulsaba su candidatura.

Sheinbaum subrayó que México no está obligado a respaldar únicamente a aspirantes de un país en particular, por lo que consideró válido sostener su apoyo con base en los méritos de la exmandataria chilena.

Destacó la trayectoria de Bachelet, quien fue presidenta de Chile en dos ocasiones y ha impulsado una agenda enfocada en la defensa de los derechos humanos, la construcción de la paz y la resolución pacífica de conflictos internacionales.

Asimismo, señaló que su perfil coincide con la visión de fortalecer el papel de Naciones Unidas como un organismo clave en la mediación de conflictos y la promoción de derechos a nivel global.

La presidenta añadió que la decisión de continuar con el respaldo ha sido analizada junto con el equipo diplomático mexicano, incluyendo a Alicia Bárcena, actual titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien cuenta con amplia experiencia en el ámbito internacional.

Finalmente, reiteró que México mantendrá su postura a favor de Bachelet, mientras se define si Brasil también refrenda su apoyo en los próximos días.