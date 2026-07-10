Transportistas suspenden paro estatal tras acordar diálogo con Defensa

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CANCÚN.- La Unión de Transportistas de Quintana Roo canceló el paro estatal y la caravana que había convocado para este viernes, luego de alcanzar un acuerdo preliminar con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para instalar una mesa de diálogo la próxima semana.

La decisión fue comunicada poco antes de la medianoche, apenas horas después de que comenzara a difundirse la convocatoria para realizar movilizaciones que contemplaban afectar la circulación entre Cancún y Tulum.

Durante la madrugada, la dirigencia de la organización emitió un oficio dirigido a sus agremiados para informar la suspensión de las protestas, al confirmar que sostendrán una reunión con representantes de la Defensa el próximo miércoles.

Pese a cancelar las movilizaciones, la Unión de Transportistas pidió a sus integrantes mantenerse organizados, preparar las propuestas técnicas que presentarán durante el encuentro y permanecer atentos ante la posibilidad de retomar las protestas si no se alcanzan acuerdos satisfactorios.

De acuerdo con reportes extraoficiales, la reunión se realizará en el campo militar de Cancún y será encabezada por el Mayor Sergio Mejía, representante de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El conflicto se intensificó el jueves, cuando alrededor de 50 operadores de volquetes realizaron un bloqueo y una manifestación en el libramiento del Aeropuerto Internacional de Cancún.

El gremio, integrado por sindicatos de Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Playa del Carmen y Tulum, exige una mayor participación en las obras federales que se desarrollan en la entidad.

Los transportistas sostienen que enfrentan un desplazamiento laboral debido a que, aseguran, las autoridades han privilegiado la contratación de transportistas provenientes de otras entidades.