“Sabía que la verdad se iba a imponer”, Israel Vallarta rompe el silencio tras recuperar su libertad

CIUDAD DE MÉXICO.- La mañana de este viernes 1 de agosto Israel Vallarta obtuvo su libertad luego de haber pasado 20 años en prisión preventiva por el mediático caso de “Los Zodiacos”, en el cual, fue señalado junto a la ciudadana francesa, Florence Cassez, de encabezar una célula criminal dedicada al secuestro y en sus primeras declaraciones señaló que siempre confió en que la verdad y la justicia se impondrían, además, señaló que será en los próximos días cuando difunda nueva información en torno a su mediático proceso legal, el cual, estuvo marcado por montajes, torturas y cualquier tipo de irregularidades.

“Gracias por estos años de apoyo a todo el pueblo mexicano, gracias porque no creyeron en todas las verdades ocultas que hicieron creer aquellos gobiernos pasados y sin hacer politiquerías, yo sabía que la verdad se iba a imponer tarde o temprano, tardé 20 años en que me permitieran hoy estar frente a ustedes, poder ejercer mi derecho de réplica, aquí me albergaron por mucho años, sabemos por qué, hay muchos poderes a los que no les interesaba que yo obtuviera mi libertad porque hay muchas cosas que con el paso de los días se van a enterar ustedes, estoy todavía en shock, no creía cuando llegaron a avisarme que se me daba la absolutoria total de todos y cada uno de los delitos que decían que había cometido, yo si busco libertad, pero busco justicia, no nada más para mí, sino para todas aquellas víctimas, las que lo son, porque hay gente que se prestó a mentir ante las autoridades judiciales”, fueron las primeras palabras de Israel Vallarta tras recuperar su libertad.

En otro momento de sus declaraciones, Israel Vallarta señaló que durante su estancia en el penal del Altiplano tuvo oportunidad de encontrarse con Luis Cárdenas Palomino, uno de los directivos de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), que estuvo implicado en el caso de “Los Zodiaco” y quien habría actuado bajo las órdenes del entonces titular de dicha institución, Genaro García Luna.

“Por cierto, quiero adelantarles que Luis Cárdenas Palomino ya no está en este penal, el día miércoles por la mañana salió de aquí, no sabemos a dónde fue, unos dicen que fue al penal de Santa Martha, otros dicen que no, que fue a Ramos Arizpe, no sabemos. Sí tuve contacto con él, pero como con cualquier persona, nunca lo ofendí, nunca lo amenacé, porque mi justicia no era ni golpearlo, ni matarlo, ni hacerle daño a su familia, es una justicia correcta, que el viva exactamente con su verdad justificada detrás de las rejas”, manifestó Israel Vallarta.

Para finalizar, Israel Vallarta señaló que tras recuperar su libertad no pretende ocultarse ni exigió protección argumentando que “el que nada debe, nada teme”, además, adelantó que en los próximos días ofrecerá una conferencia de prensa en la que responderá todas y cada una de las preguntas de los medios en torno a su mediático proceso legal.

Fuente: El Heraldo de México