Viajes y vida lujosa no representan a la 4T: Sheinbaum; llama a la austeridad

CIUDAD DE MÉXICO.- Los viajes y la vida lujosa no representan a la cuarta transformación, y quienes pertenezcan al movimiento deben tener los pies en la tierra, guiados por el principio de la “austeridad republicana”, así lo aseguró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, fue consultada sobre “si está decepcionada” de los morenistas que han sido captados en viajes al extranjero, tiendas de lujo y restaurantes caros.

Al respecto, la mandataria federal reiteró su postura de que “el poder es humildad” y se debe seguir el precepto de “austeridad republicana” de Benito Juárez, y que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, siempre remarcó en el movimiento de la 4T.

“Mi opinión siempre será, como lo he dicho varias veces, que el poder es humildad, el poder se ejerce con humildad. Este pensamiento tan profundo de Juárez, porque Juárez es el gran expositor, y porque fue ejemplo de ello, de su austeridad, de su modestia”, respondió.

La presidenta Sheinbaum Pardo advirtió que quienes no sigan esos valores serán juzgados por la ciudadanía. Además, quienes se quieran sumar al movimiento de la transformación, deben seguir el valor de la “austeridad republicana”.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que hay empresarios que se distinguen por su sencillez, como es el caso del ingeniero Carlos Slim, presidente de Fundación Telmex.

“Nosotros tenemos una responsabilidad de seguir insistiendo que los viajes lujosos y la vida lujosa no tiene que ver con el Movimiento de Transformación, independientemente de donde vengas. Hay grandes empresarios que tienen muchísimo dinero y que no son, no viven en opulencia, bueno, el mismo ingeniero Carlos Slim, pues es el hombre más rico de México, durante un tiempo fue el hombre más rico del mundo, y él maneja su vehículo y no vive con grandes opulencias, es una visión. Hay otros empresarios que presumen sus opulencias, ¿Verdad? También”, expuso, en clara referencia a Ricardo Salinas Pliego, quien gusta de publicar en sus redes sociales la lujosa vida que lleva.

