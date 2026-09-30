Samuel García se deslinda de despacho familiar que recibió 15 millones de empresa investigada por FGR

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MONTERREY.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, negó tener relación con GMA Firma Jurídica y Fiscal, despacho de su padre y su medio hermano que recibió más de 15 millones de pesos de Maquiladora de Lubricantes S.A. de C.V., empresa incluida en una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

La respuesta del mandatario se produjo después de que se difundiera que GMA expidió ocho facturas a Maquiladora de Lubricantes entre noviembre de 2021 y marzo de 2022 por concepto de honorarios por servicios profesionales, por un monto conjunto de 15 millones 59 mil 957 pesos.

García publicó un video en sus redes sociales para rechazar que él hubiera facturado directamente servicios a la compañía y aseguró que no forma parte del despacho que realizó las operaciones.

“Samuel factura servicios a petrofacturera. Mentira, niego categóricamente”, expresó al responder a la información difundida por el periódico El Norte.

El gobernador sostuvo que, después de conocer la publicación, consultó sobre el servicio realizado y recibió como explicación que correspondió a un trabajo efectuado cinco años atrás relacionado con estímulos fiscales contemplados en la Ley de Ingresos de la Federación.

“Es un servicio de hace cinco años, se dio conforme la Ley de Ingresos de la Federación”, afirmó.

García explicó que la legislación federal contempla estímulos fiscales para determinados contribuyentes, entre ellos los relacionados con combustibles y transporte, así como mecanismos para acreditar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

De acuerdo con su versión, el servicio realizado por GMA estuvo relacionado con esas disposiciones y su legalidad habría sido respaldada previamente en tribunales. También sostuvo que el trabajo no se prestó directamente al empresario Jesús Ricardo Puente Díaz, accionista y apoderado de Maquiladora de Lubricantes, sino mediante un despacho contable.

El mandatario insistió en que no tiene relación con GMA Firma Jurídica y Fiscal y reclamó derecho de réplica cuando las publicaciones periodísticas lo involucren en este tipo de señalamientos. Reportes coincidentes identifican a su padre, Samuel Orlando García Mascorro, y a su medio hermano, Samuel Orlando García Villarreal, como integrantes del despacho.

La controversia se originó a partir de la investigación federal contra Maquiladora de Lubricantes. La empresa aparece dentro de la carpeta FED/SEIDO/UEIARV-TAMP/0000308/2021 y de la causa penal 123/2026, radicada en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez.

Jesús Ricardo Puente Díaz fue detenido el 28 de mayo de 2026 en Nuevo León y posteriormente vinculado a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con información del expediente difundida por medios, una segunda orden de captura señala que Maquiladora de Lubricantes forma parte de un esquema investigado por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La existencia de los pagos de Maquiladora de Lubricantes a GMA no implica por sí misma responsabilidad penal de Samuel García ni de sus familiares en los delitos investigados. Hasta ahora, la información disponible se refiere a la relación comercial entre la empresa investigada y el despacho familiar, mientras el gobernador rechaza cualquier participación personal en esa firma.