Sheinbaum asegura que FGR no investiga a Andrés López Beltrán por señalamientos de NYT

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que, hasta donde tiene conocimiento, la Fiscalía General de la República (FGR) no mantiene una investigación contra Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por los señalamientos difundidos recientemente por The New York Times.

Durante su conferencia matutina de este miércoles 30 de septiembre, la mandataria precisó que correspondería a la propia Fiscalía confirmar oficialmente la existencia de alguna indagatoria.

“Pues que yo sepa, no. Tendría que informar la Fiscalía, pero no tenemos conocimiento”, respondió al ser cuestionada sobre el tema.

El pronunciamiento ocurre después de que The New York Times reportó que dos agencias de seguridad de Estados Unidos analizan acusaciones relacionadas con López Beltrán por presuntos vínculos con el crimen organizado y contrabando de combustible. De acuerdo con las fuentes citadas por el periódico estadounidense, hasta ahora esas revisiones no han derivado en investigaciones formales.

Sheinbaum cuestionó el contenido y la forma en que fue presentado el reporte, al destacar precisamente que el propio artículo reconoce que no existe una investigación formal contra el hijo del expresidente.

“No hay investigación formal, pero tal parece que a lo mejor me dijeron que hay unas agencias que están investigando. Imagínense. En The New York Times”, ironizó la presidenta al referirse al contenido de la publicación.

La mandataria también cuestionó la credibilidad del reporte al recordar otro trabajo periodístico sobre la producción de fentanilo en Culiacán realizado por una de las periodistas que participó en la publicación sobre López Beltrán.

Según el reporte sobre López Beltrán, las agencias estadounidenses estarían revisando señalamientos relacionados con posibles vínculos con redes del crimen organizado y contrabando de combustible, pero no se ha abierto hasta ahora un procedimiento formal ni se han presentado cargos en su contra en Estados Unidos.

El artículo también señala que López Beltrán habría buscado establecer contacto mediante intermediarios con funcionarios estadounidenses durante este año, aunque tampoco se habrían producido conversaciones oficiales entre las partes.

En México, la FGR había señalado previamente que las menciones existentes sobre López Beltrán dentro de investigaciones relacionadas con contrabando de combustible no constituían, por sí mismas, elementos suficientes para iniciar una investigación en su contra.

Sheinbaum insistió este miércoles en que no tiene conocimiento de que esa situación haya cambiado y dejó en manos de la Fiscalía informar oficialmente si existe alguna investigación contra López Beltrán.