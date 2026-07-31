Dan segunda vinculación a proceso a “El Venezolano”, ahora por extorsión a periodista

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CANCÚN.- Un juez de Control vinculó a proceso a Jorge Luis “N”, alias “El Venezolano”, por su probable participación en el delito de extorsión en agravio de un comunicador en Quintana Roo, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

La resolución fue obtenida por la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Secuestro y Extorsión, luego de presentar los datos de prueba que acreditan la probable responsabilidad del imputado durante la audiencia celebrada en el municipio de Benito Juárez.

Se trata de la segunda vinculación a proceso que enfrenta Jorge L.B. La primera le fue dictada a finales de marzo de este año por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa.

De acuerdo con la investigación, los actos de extorsión comenzaron a principios de año, cuando la víctima, dedicada a los medios de comunicación impresos, empezó a recibir llamadas telefónicas y mensajes con amenazas.

En una de las comunicaciones, el comunicador identificó la voz de Jorge Luis, quien presuntamente le exigió continuar realizando pagos y lo amenazó con apoderarse de su negocio, además de advertirle que atentaría contra él y personas cercanas si no cumplía sus exigencias.

La Fiscalía señaló que, debido al constante hostigamiento y a la presencia de personas extranjeras con actitud intimidatoria en su entorno, la víctima optó por abandonar temporalmente la ciudad.

Posteriormente, el 18 de enero, cuando acudió a un inmueble ubicado en la Supermanzana 71 de Cancún junto con dos colaboradores, el imputado presuntamente colocó un sobre amarillo en el parabrisas del vehículo del comunicador.

En el mensaje exigía el pago de 200 mil pesos mensuales, además del cierre de sus redes sociales y su salida de Quintana Roo, bajo la amenaza de privarlo de la vida.

Tras su detención y presentación ante la autoridad judicial, el juez determinó vincularlo a proceso e imponerle la medida cautelar de prisión preventiva por dos años, mientras continúan las investigaciones.