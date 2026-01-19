SAT devolvió casi un billón de pesos por IVA e ISR en 2025

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, informó sobre cambios relevantes en materia de deducciones fiscales y dio a conocer cifras sobre la recaudación y devoluciones de impuestos correspondientes a 2025.

En primer lugar, adelantó que será durante el primer trimestre del año cuando el SAT publique un informe detallado en el que se precisará qué tipos de facturas podrán ser deducibles de impuestos y cuáles no. Subrayó que, para que los gastos sean considerados, será indispensable contar con comprobantes fiscales válidos bajo el esquema CFDI 4.0, así como realizar los pagos mediante medios electrónicos y conservar el respaldo digital de las facturas.

En cuanto a las devoluciones, Martínez Dagnino destacó que durante el año pasado se reintegraron a los contribuyentes recursos por un monto cercano al billón de pesos. Precisó que las devoluciones totales por IVA, ISR e IEPS ascendieron a 972 mil 932 millones de pesos, de los cuales más del 95 por ciento correspondieron al Impuesto al Valor Agregado. En el caso de las personas físicas, señaló que las devoluciones alcanzaron alrededor de 40 millones de pesos.

“Las devoluciones de IVA e ISR prácticamente llegaron al billón de pesos. En 2024 fueron 935 mil millones, y en 2025 se incrementaron a 972 mil 932 millones de pesos”, puntualizó el funcionario.

Posteriormente, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, informó que para 2026 el gobierno federal proyecta ingresos por 6 billones 448 mil millones de pesos en la Ley Federal de Ingresos. Detalló que esta cifra representa un incremento real de 4.6 por ciento en comparación con el año anterior, equivalente a un aumento nominal de 496 mil millones de pesos.

Con estas previsiones, explicó, se busca fortalecer las finanzas públicas y garantizar la estabilidad fiscal del país durante el próximo ejercicio.